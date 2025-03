Florystyczne warsztaty na wiosnę! Zapisz się na: „Cuda Wianki – Wiosna vol.2”

Wiosna tuż za rogiem, więc Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wspólne celebrowanie jej przy pomocy kwiatów, ziół i naturalnych materiałów. Zapisz się na warsztaty florystyczne „Cuda Wianki – Wiosna vol.2”, które pozwolą Ci stworzyć unikalny wianek. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w świecie florystyki, odkrywać uroki wiosennej przyrody i rozwijać swoją kreatywność pod okiem doświadczonej instruktorki.

Szczegóły warsztatów:

Data i godzina: 05.04.2025r., godz. 11:00-13:00

Miejsce: Pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego

Koszt: 120 zł/osoba (wszystkie materiały w cenie)

Warsztaty to okazja do poznania tajników tworzenia wiosennych wianków – od wyboru odpowiednich kwiatów i ziół po techniki ich łączenia, aby stworzyć wyjątkowy, ręcznie robiony wianek. To nie tylko sposób na naukę florystyki, ale także okazja do spędzenia czasu w kreatywnej atmosferze, w gronie osób, które tak jak Ty, pragną oddać się pasji tworzenia. Po zakończeniu warsztatów zabierzesz do domu swój własnoręcznie wykonany wianek, który będzie wspaniałą ozdobą Twojego domu, drzwi lub ogrodu, dodając wiosennego klimatu każdemu pomieszczeniu.





Zapisy:

Zadzwoń: +48 55 611 20 85 lub napisz e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl





Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj – zapisz się już teraz i twórz z nami wiosenne cudeńka!

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia wiosennej magii!