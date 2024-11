Galeria zaprasza na warsztaty

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na listopadowe warsztaty dla osób dorosłych 18+, 60+ i dzieci razem z opiekunami.

9.11.2024 DLACZEGO SZTUKA "WAŻNE SŁOWA - LISTY DO P."

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-11 lat i ich dorosłych 18+

Kiedy: 9 listopada 2024

Godzina: 12:00 – 13:30

Cena: 20 zł / osoba

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, które łączą sztukę, wspomnienia i przyszłość!

Listy do… Przyjaciela, przyjaciółki, Pawła Petasza, Przyszłości.

Warsztaty rozpoczniemy od spaceru po wystawie „NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: Cały świat”, gdzie wspólnie przyjrzymy się zjawisku mail-artu – sztuki wysyłania listów. Porozmawiamy o tym, czym jest sztuka korespondencji. W kąciku dla pisarzy i pisarek każdy uczestnik będzie miał okazję napisać własną wiadomość – z przesłaniem lub rysunkiem – do nieznanej osoby, tym samym stając się częścią wystawy. W dalszej części warsztatów skupimy się na tworzeniu rodzinnej kapsuły czasu, która stanie się osobistym skarbem, przypominającym o najcenniejszych chwilach i wspomnieniach. Zatrzymamy w niej momenty, które dziś wydają się najważniejsze, a które za 5, 10 czy nawet 15 lat mogą nabrać jeszcze większego znaczenia. Uczestnicy będą mogli przynieść zdjęcia, drobne pamiątki, które staną się częścią nietuzinkowej konstrukcji kapsuły. Sami zdecydujecie, kiedy otworzycie swoją skrzynkę z wiadomościami do siebie z przyszłości.

Nieco więcej szczegółów:

– warsztaty potrwają około 90 minut

– warsztaty realizowane są w ramach wystawy „NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: Cały świat”

– po zajęciach możecie zwiedzić wystawy prezentowane w Galerii EL, bez ponoszenia dodatkowych opłat,

– zapisów dokonać możesz poprzez wysłanie wiadomości e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS na nr tel.: 532 885 931 (treść: DLACZEGO SZTUKA? Imiona i nazwiska uczestników, ich wiek oraz numer telefonu)

– wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z Waszym uczestnictwem w zajęciach, jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

********

13.11.2024 RANDKI ZE SZTUKĄ "LISTY DO SIEBIE"

Warsztaty dla osób dorosłych 60+

Kiedy: 13 listopada 2024 roku, w środę

Godzina: 13:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Miejsce: W Galerii EL, przy ul. Kuśnierskiej 6, jeszcze dokładniej – w pracowni – Galerii Laboratorium

Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931.

W treści prosimy wpisać: „60+ listopad”, imię, nazwisko i numer telefonu.

(Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem).

Podczas spaceru po wystawie, wspólnie przyjrzymy się dziełom osób artystycznych z całego świata, którzy poprzez swoje prace pragnęli oddać ważne myśli i idee światu. Zainspirowani tą twórczością, zastanowimy się nad tym, co sami i same chcielibyśmy powiedzieć światu. Jakie słowa i przesłania są dla nas najistotniejsze? Odpowiedzi na te pytania znajdą odzwierciedlenie w naszych autorskich albumach, które stworzymy podczas warsztatów.

W trakcie zajęć będziemy wykorzystywać różnorodne techniki, takie jak kolaż i kaligrafia, ale pozostawimy też przestrzeń na inne formy wyrazu, które mogą pojawić się w procesie twórczym. Warsztaty będą doskonałą okazją do wyrażenia własnych myśli i emocji w niepowtarzalny, artystyczny sposób.

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

********

16.11.2024 TWÓRCZE SPOTKANIA "ROŚLINNY MAIL ART" | PROWADZENIE: PRZYRODNICZE STORY

Warsztaty dla osób dorosłych 18+

Kiedy: 16 listopada 2024 r., sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba (projekt dofinansowany)

Miejsce: Pracownia – Galeria Laboratorium, Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931.

Prosimy o wysłanie wiadomości: „Twórcze Spotkania-listopad”, podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu (w przypadku zapisywania na zajęcia więcej niż jednej osoby, prosimy o powyższe dane każdej osoby).

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Zapraszamy do fascynującego świata botanicznej cyjanotypii! Na naszych warsztatach poznacie dawną technikę fotograficzną, którą połączymy z miłością do botaniki. Podczas spotkania opowiemy o tajnikach procesu cyjanotypii – od przygotowania roztworu światłoczułego po naświetlanie i finalną obróbkę. Każdy uczestnik będzie miał okazję tworzyć unikatowe dzieła sztuki, wykorzystując suszone rośliny, elementy dekoracyjne oraz światło. Wykonasz trzy pocztówki, ozdobisz bawełnianą torbę oraz jedwabny łapacz słońca. Dołącz do naszych warsztatów „Roślinny mail-art” i pozwól swojej kreatywności rozkwitnąć, tworząc obrazy, które odzwierciedlają piękno i magię roślinnego świata.

Warsztaty nawiązują bezpośrednio do dwóch wystaw prezentowanych w przestrzeni Galerii EL i będą się do nich odnosić: „Mutants” Nadii Markiewicz oraz „NADAWCA: Paweł Petasz / ODBIORCA: Cały świat”. Jedna część warsztatów będzie poświęcona mail-artowi, inspirowanemu twórczością Pawła Petasza, natomiast druga część będzie skupiać się na roślinnych fascynacjach artystki Nadii Markiewicz.

Prowadzenie: Agnieszka Sadowska i Marta Sołtys z Przyrodnicze Story.

Obie jesteśmy związane zawodowo ze światem botaniki, od długiego czasu szukamy skutecznych technik utrwalających materiał zielnikowy, pozwalających na zachowanie piękna i unikalności gatunków.