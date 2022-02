Gdzie zniknęło logo Zamechu?

Niedawno na naszych łamach pisaliśmy o wyprodukowanej w Elblągu kotwicy, która stanęła na dziedzińcu muzeum. Dowiedzieliśmy się o niej trochę więcej dzięki Andrzejowi Rybickiemu... i czekamy na kolejne informacje od elblążan związanych z przemysłową historią miasta.

Najpierw przypomnijmy: kotwicę wydobyto podczas pogłębiania kanału Świnoujście-Szczecin, została przekazana elbląskiemu muzeum na pięć lat przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, organizatora wystawy „Zabytki toru wodnego Świnoujście-Szczecin”. Do tej pory wiadomo było, że waży 2100 kg, została wykonana w Elblągu w drugiej połowie XX w. i że jest to patentowa konstrukcja kotwicy Halla, popularny typ kotwicy, w jaki były wyposażane polskie jednostki. W związku z tym przemysłowym zabytkiem z Elbląga, Muzeum Archeologiczno-Historyczne apelowało o zgłaszanie się z pamiątkami, zdjęciami czy wspomnieniami osób związanych z produkcją kotwic w Elblągu.

Taką osobą jest Andrzej Rybicki, który był inspektorem Polskiego Rejestru Statków.

- Interesujące jest to, że ta kotwica nie ma charakterystycznego logo Zamechu w kształcie trójkąta – podkreśla. - Wszystkie kotwice, które ja odbierałem, miały takie logo.

Patentowa konstrukcja kotwicy Halla, która stoi pod muzeum, jest z 1968 r., są na niej inicjały M.R., czyli, jak wyjaśnia Andrzej Rybicki, Michała Rosnowskiego. Z ramienia Polskiego Rejestru Statków nadzorował on produkcję kotwic, by była zgodna z normami PRS. Sprawdzał m. in. ich wytrzymałość. Jak podkreśla Andrzej Rybycki, aby kotwica była dopuszczona do użytku, musiała spełnić określone kryteria.

- Michał Rosnowski był też moim nauczycielem w technikum – wspomina nasz rozmówca.

Numeracja kotwicy na jej łapie jest taka sama jak na trzonie, co oznacza, że ta kotwica nigdy nie była rozbierana.

- Jest też w nadzwyczajnym stanie – mówi o kotwicy Andrzej Rybicki. - Warto byłoby, gdyby odezwali się pracownicy Zamechu i spróbowali wskazać, skąd brak na tej kotwicy logo - zachęca.