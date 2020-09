Ghost Guest, czyli zgadnij kto? Galeria EL wznawia koncerty

Pozytywne zaskoczenie to bardzo fajne uczucie! Po pandemicznej przerwie Centrum Sztuki Galeria EL wznawia spotkania w cyklu Ghost Guest | Zgadnij kto?, czyli koncerty tajemniczych artystów. Najbliższy w środę 9 września o 19. Będzie trochę jazzowych pejzaży, eksperymentów improwizacyjnych i kapitalni muzycy. Warto!

Ghost Guest | Zgadnij kto? to pomysł nietypowy. Nie podajemy do wiadomości, kto wystąpi, starając się zachęcić wielbicieli koncertów do udziału w nich ze względu na muzykę, a nie nazwy czy nazwiska. W kręgu gatunkowym znalazły się jazz, soul, folk, etno, electro, alternatywa, singer songwriter, które można zaprezentować w kameralny, ale buzujący emocjami sposób w przestrzeniach Galerii EL.

Piąte spotkanie koncertowe w tym cyklu Ghost Guest

9 września (środa) godz. 19:00 – scena namiotowa

Wejściówki w cenie 30 zł przed i 35 zł w dniu koncertu - kasa Galerii EL

Oraz online 35 zł – kupbilecik.pl (https://tiny.pl/7jxb5)

Na scenie pojawi się czworo muzyków. Wszyscy doświadczenie i z dużym dorobkiem płytowym, a nawet sporą rozpoznawalnością na koncie. Muzycznie zabiorą nas w klimaty łączące Pejzażowe, wręcz ilustracyjne improwizacje z wybuchami energii jazzowej, zahaczającej o eksperyment, momentami wręcz o awangardę. W tym roku ukazała się płyta tej formacji, która zebrała świetne recenzje i określana jest powiewem świeżości na naszym jazzowo improwizacyjnym podwórku. Zachęcamy do przyjścia i przekonania się, że niewiadome często przeradza się w świetne.

Następne koncerty w ramach cyklu Ghost Guest | Zgadnij kto?

26.09 - Ghost Guest 6 | intymnie, kontemplacyjnie, mistycznie. SACRUM

3.10 - Ghost Guest 7 | orientalnie z elementami jazzu. Goście zagraniczni

11.10 - Ghost Guest 8 | modern jazz na trio

6.11 - Ghost Guest 9 | klasyka, elektronika, jazz

Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: wojtek@galeria-el.pl, tel. 55 625 67 80.