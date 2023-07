Goście Wielorzecza potwierdzeni!

Jak obiecaliśmy, tak robimy! Z ogromną przyjemnością chcemy Wam przedstawić Gości, którzy potwierdzili swój udział w X Festiwalu Literatury Wielorzecze w dniach 22-24 września.

Festiwal to rokrocznie wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników literatury, podczas którego gościmy autorów z całej Polski, organizujemy warsztaty literackie, panele, koncerty, slamy, a od sześciu lat ogłaszamy zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Wielorzecze.

W tym roku nie będzie jednej gwiazdy festiwalu, staraliśmy się, by każdy nią był. W ciągu trzech dni pojawią się tacy autorzy jak Przemek Rudzki, znany dziennikarz sportowy, od 2017 do 2019 redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Jest komentatorem i ekspertem od ligi angielskiej stacji Canal+ Sport, z którą związany jest od lat. Od jesieni 2022 r. możemy śledzić jego współpracę z Kanałem Sportowym. Rudzki jest autorem książek o tematyce sportowej, ale dowiemy się też o innej, już mniej sportowej stronie jego twórczości literackiej.

Swój udział w XFL Wielorzecze potwierdził również Jakobe Mansztajn, bloger i poeta, współtwórca popularnego Make Life Harder. Jakobe przyczynił się do ponownego rozsławienia marki słynnych klapków z lat 90., ale my chcielibyśmy porozmawiać jeszcze o czymś innym. Jego twórczość była już tłumaczona na m.in. hebrajski, angielski, niemiecki i norweski. Panel dyskusyjny poświęcony Wisławie Szymborskiej poprowadzi postać, której nie trzeba przedstawiać tegorocznym maturzystom – baba od polskiego. Nasze zaproszenie przyjął również ks. Mirosław „Malin” Maliński, rektor, duszpasterz akademicki, redaktor naczelny portalu 2ryby.pl, autor książek Jonasz, Oswojone, Widokówki, Małżeństwo od kuchni, Zatrzymaj się albo giń. Porozmawiamy również z Elżbietą Isakiewicz, pisarką, dziennikarką, publicystką, poetką i jak sama mówi: miłośniczką kotów, Czechowa i wysokich obcasów. Wykłady o literaturze bywają nudne, nie oszukujmy się, my jednak znamy kogoś, kto potrafi opowiedzieć o niej z fascynacją i pasją – dlatego tej osoby nie mogło zabraknąć – będzie z nami prof. Feliks Tomaszewski, twórca genialnych interpretacji dzieł literackich.

Każde spotkanie autorskie będzie okazją do dyskusji, pytań i wymiany poglądów, mamy nadzieję, że tegoroczni Goście, zainspirują Was do rozmów.

Ale nie samą literaturą człowiek żyje. Nie zabraknie muzyki i sztuki, których doświadczymy w Krużganku Galerii EL. Każdy będzie miał szansę podzielić się swoimi emocjami, przemyśleniami i historiami podczas slamu i turnieju jednego wiersza. W tym roku nie będzie żadnych ograniczeń tematycznych – to Wy decydujecie, o czym będziecie chcieli przeczytać. Możecie poruszyć wszystko, co dla Was ważne, wyrazić emocje, opowiedzieć o życiu, miłości, społeczeństwie – czymkolwiek!

Warsztaty literackie będą okazją, aby rozwijać swoje umiejętności pisarskie, czerpać inspirację i podzielić się doświadczeniem z innymi miłośnikami literatury. Pamiętajcie, nie ważne, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z pisaniem czy jesteście już doświadczonymi autorami. Warsztaty są skierowane do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty literackie i rozwijać się jako twórcy.

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Dokładny plan wrześniowego weekendu (22-24.09), pojawi się już wkrótce! Bądźcie z nami!

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl