Grafatak pod prąd

W sobotę na przystani nad rzeką Elbląg odbył się pierwszy w tym roku Grafatak. Do bitwy na rysunki przystąpiło sześć osób, które w ciągu trzech godzin miały stworzyć na płótnie obrazy do tematu „Pod prąd”. Zobacz zdjęcia.

- Mogli w tym czasie zrobić zupełnie coś innego. Poślubić kogoś, rozwieść się, pojechać na wczasy, wrócić. Pójść do lekarza, do zakupy. Nie. Postanowili spędzić z nami trzy godziny i podzielić się swoim talentem, szczęściem, czasem i spojrzeniem na temat „pod prąd”, żeby umilić nam po prostu tak zwaną przysłowiową sobotę. Czy spisali się dobrze? Pewnie, że tak. Spisali się wyśmienicie – mówił tuż po zakończeniu artystycznej rywalizacji prowadzący imprezę Wojciech Minkiewicz.

Na apel Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? do udziału w Grafataku, czyli bitwie na rysunki, przystąpiło sześć osób. Tworzyły blisko rzeki, więc zadany im temat „pod prąd” wydawał się oczywisty, choć jak się okazało – nie taki łatwy.

- Było bardzo fajnie, świetna atmosfera. Temat podpasował. Trzy godziny to bardzo mało na stworzenie obrazu, przydałaby się godzina więcej – mówiły zgodnie debiutujące w Grafataku Amelia i Julia.

Zwycięzca Grafatak - Grzegorz (fot. Mikołaj Sobczak)

- Uwielbiam Marvela i w przyszłości spróbuje żyć z komiksów. Na razie się zastanawiam się, jak stworzyć bohatera, który by reprezentował Polskę, ducha nas Polaków. Mam świetną propozycję na fabułę komiksową, którą można by wydać – mówił Szymon Zachariasz, który w swojej pracy nawiązywał do bohaterów słynnej serii komiksów.

O zwycięstwie decydowały głosy licznej publiczności, która przyznała je Grzegorzowi z Elbląga, artystyczny pseudonim VICmoan.

- Feminizm, kobiety. Rzeka też jest kobietą – interpretował swoje dzieło, - Świetna zabawa, atmosfera. Cudownie się maluje, choć temat mnie zaskoczył – przyznał.

Na zwycięzcę czeka sława i jak określili organizatorzy „mucho dinero”, czyli mnóstwo pieniędzy.