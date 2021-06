Gwiazda „Ucha Prezesa” w Elblągu.

W ramach jedynego w Polsce, przedpremierowego pokazu filmu elbląskiego reżysera Krzysztofa Jankowskiego pt. „Lokal zamknięty” przewidziane jest spotkanie z aktorem Pawłem Koślikiem. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 czerwca o godz. 20.00 w Kinie Światowid. Dla Czytelników portEl.pl mamy trzy podwójne zaproszenia na to wydarzenie.

Konkurs dostępny jest na Facebooku portEl.pl.

Paweł Koślik to aktor teatralny, filmowy, serialowy oraz artysta kabaretowy. Ukończył wydział aktorski na Warszawskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. W ostatnim czasie aktor zaistniał w świadomości szerokiej widowni jako jeden z czołowych twórców serialu komediowego „La la Poland” oraz Prezydent w „Uchu Prezesa”. W latach 2005 – 2012 aktor Teatru Polskiego w Warszawie, obecnie współpracuje z warszawskimi teatrami Dramatycznym, Kamienica, Teatr 6.piętro oraz scenami impresaryjnymi. Od 2012 jest jednym z filarów Kabaretu na Koniec Świata występującego na scenie Przodownik oraz w produkcjach telewizyjnych (Polsat, TVP).

W filmie „Lokal zamknięty” Paweł Koślik wciela się w rolę Nerda, który wraz z Bartem (w tej roli Eryk Kulm jr) chcą włamać się do mieszkania skorumpowanego polityka. Droga do tego celu wiedzie przez agencję towarzyską…

Spotkanie z aktorem Pawłem i reżyserem Krzysztofem Jankowskim i przedpremiera filmu „Lokal zamknięty” odbędzie się 26 czerwca o godz. 20.00 w dużej sali Kina Światowid.

Lokal zamknięty

Gatunek: komedia

Produkcja: Polska 2021

Reżyseria i scenariusz: Krzysztof Jankowski („Kemping”, „Pokój”)

Obsada: Mateusz Damięcki („Furioza”, Miłość jest wszystkim”), Janusz Chabior („Listy do M. 4”, „Underdog”), Paweł Koślik („Polityka”, „Zabawa, zabawa”), Eryk Kulm Jr („Mowa ptaków”), Emma Giegżno („Underdog”), Magdalena Kaczmarek („Bogowie”), Wojciech Solarz (Jak zostać gwiazdą”, „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”)

Produkcja: Egomovies

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Bilety do nabycia na www.bilet.swiatowid.elblag.pl