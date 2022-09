Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX wieku

We wtorek, 20 września w Bibliotece Elbląskiej zostanie otwarta wystawa starych druków i rękopisów z zabytkowych zbiorów, której bohaterem będzie Henryk Nitschmann, jedna z największych gwiazd lokalnej humanistyki. Otwarcie wystawy „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.” rozpocznie się o godz. 17.

Wystawa dostarczy doskonałej okazji, by przyjrzeć się postaci Henryka Nitschmanna – słynnego elblążanina, polonofila, entuzjasty twórczości Adama Mickiewicza i tłumacza polskiej literatury. Choć „odkryty” w Polsce już w latach 50. XX w. i eksponowany jako jedna z jasnych postaci okresu, określanego wówczas chętnie m. in. jako czas „pruskiego militaryzmu”, wciąż skrywa wiele tajemnic, a jego bogata spuścizna przechowywana w Bibliotece Elbląskiej zachęca do prowadzenia nowych, pogłębionych badań nad jego życiem i dokonaniami.

Tłem dla przedstawienia jego sylwetki będzie XIX-wieczny Elbląg, miasto, w którym Nitschmann się urodził, umarł i przebywał przez szereg lat swojego wypełnionego różnorakimi aktywnościami życia. Kolejnym, pozostającym nieco w tle „bohaterem” wystawy są czasy Nitschmanna, jego życie przypadło bowiem w większości na XIX w., zwany z powodu mnogości zjawisk i wydarzeń, „długim wiekiem”. W bezpośrednim związku z działalnością Nitschmanna jako polonofila i tłumacza literatury polskiej pozostaje wreszcie czwarty aspekt wystawy, którym jest język polski na terenie Elbląga i Prus, także w okresie poprzedzającym narodziny elblążanina. Na wystawie prezentujemy zatem obok nitschmannianów również niezwiązane bezpośrednio z Nitschmannem polonika oraz inne obiekty z epoki. /fragment z katalogu, który będzie można otrzymać podczas wernisażu

Program wernisażu wystawy „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.”

17:00 Powitanie gości oraz prezentacja programu wydarzeń (Sala „U św. Ducha”)

17:05 Sesja naukowa

- Elbląg u progu czasów nitschmannowskich w zapiskach pewnej anonimowej elblążanki z lat 1825-1830 – dr Radosław Kubus

- Nitschmannowskie Towarzystwo Filharmoniczne i inne elbląskie towarzystwa muzyczne i śpiewacze w XIX w. – dr Joanna Szkolnicka

- Kultura i sztuka w Elblągu w XIX i pocz. XX w. – Bartosz Skop

17:50 Koncert utworów kameralnych Henryka Nitschmanna w aranżacjach Michała Światkowskiego

18:15 Oprowadzenie po wystawie (Regioteka)

18:35 Oprowadzanie po wystawie (Dziedziniec)

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.