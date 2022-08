I Forum Edukacji Filmowej

Kino Światowid oraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych zapraszają na I Forum Edukacji Filmowej, które odbędzie się od 24 do 25 sierpnia w Elblągu. To pierwsze tego typu wydarzenie poświęcone w całości edukacji i jej perspektywom w kinach studyjnych. Jak radzą sobie po okresie pandemii programy edukacyjne: jakie przeszkody napotykają i jakie szanse się przed nimi otwierają? Jaką rolę w edukacji filmowej odgrywają festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży? Jaką funkcję może spełniać kino w procesie edukacji? Na ile perspektywa edukacji filmowej w innych krajach Europy jest podobna do naszej?

Na I Forum Edukacji Filmowej zaprezentujemy ogólnopolskie i autorskie programy edukacji filmowej, przedstawimy najważniejsze festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży, porozmawiamy o możliwościach finansowania edukacji filmowej w kinie. Będzie też czas na przedpremierowe pokazy filmów przeznaczone dla grup szkolnych, prezentację projektów o charakterze edukacyjnym oraz wymianę pomysłów i doświadczeń. Chcemy rozmawiać o edukacji filmowej i szukać odpowiedzi jak ją realizować, by to co chcemy pokazać dotarło do uszu i wyobraźni naszego odbiorcy. Organizatorami Forum Edukacji Filmowej jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych oraz Kino Światowid w Elblągu. 24.08.2022 /DZIEŃ POLSKI/ W programie: - prezentacja przedpremierowych filmów szkolnych (2 seanse); - prezentacje ogólnopolskich programów edukacji filmowej (NHEF, Kino Szkoła, Wajda itp.); - prezentacje festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży; - panel dyskusyjny „Czy to koniec edukacji filmowej w kinie?”; - seminarium „Szanse i możliwości finansowania programów edukacyjnych”; - warsztaty (3 grupy tematyczne): budowanie oferty edukacji filmowej nie tylko dla dzieci i seniorów, budowanie publiczności wokół filmu „szkolnego”, budowanie bazy nauczycieli; - prezentacja „Kino przyjazne szkołom” – jak współpracować z nauczycielami (dobre praktyki); 25.08.2022 /DZIEŃ EUROPEJSKI/ W programie: - prezentacja projektów międzynarodowych (online); - prezentacja projektów dofinansowanych w ramach programu „Collaborate to Innovate”; - edukacja filmowa po pandemii w Europie /relacje kin Europa Cinemas/; - prezentacja przedpremierowego filmu szkolnego (1 seans); Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Kina Światowid

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu