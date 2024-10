Immemorial zagra w Elblągu

Zespół Immemorial powstał w Elblągu w 1997 r. z inicjatywy Pawła Tadrowskiego (gitara). Następnie do zespołu dołączyła wokalistka Marta Meger. Zespół zagra w klubie Mjazzga 15 listopada, wejście od godz. 18.

Pierwszy materiał demo zatytułowany „Ius Primae Noctis" został nagrany w 1998 r. z którym zespół rozpoczął intensywną działalność koncertową.

Pierwszy pełno wymiarowy album "Monologue" został zarejestrowany w 2000 r. i ukazał się pod szyldem Conquer Records. Kolejny album "After Deny" również został wydany w tej samej wytwórni w 2003 roku. Na tymże albumie rolę wokalistki przejęła Karolina Czertowicz.

Zespół ponownie zaczął intensywnie koncertować w Polsce jak i zagranicą (występy między innymi w towarzystwie Benediction, Konkhra, Centinex, Dimension Zero) gdzie spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem.

W roku 2006 zespół zawiesił działalność, by powrócić na scenę w 2021 roku.

Najnowszy album zespołu nosi tytuł „Rebirth", ukazał się w fizycznej wersji w czerwcu 2023 (SELF RELASE). Został on również udostępniony na muzycznych platformach streamingowych.

Zespół można znaleźć:

https://www.facebook.com/Immemorial666

https://www.instagram.com/immemorial666?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Najnowszym dorobkiem zespołu zapowiadającym nadejście kolejnego materiału muzycznego jest singiel "Panic", do którego został nagrany video klip (https://www.youtube.com/watch?v=oFVGfRtWiK4).

Muzyka zespołu oscyluje pomiędzy death/black (blackened death).

Aktualny skład zespołu:

Marta Meger - voc (Bestiarum, ex- Enter Chaos, ex- Kayzen)

Paweł „TADRA" Tadrowski - guitar

Michał Warachowski – guitar (Lowtide, Warflame, Blind Existence, ex- Painkiller, ex- Eteritus)

Rafał „BROVAR" Brauer - bass (Pigface Beauty, ex- Crionics, ex- Hefeystos, ex- Sons of Serpent, ex- Behemoth, ex- Thy Disease, ex- Blindead, ex- Sinful Carrion)

Maciej Kołodziej - drums (Neolith, ex -Bagno)

Na koncercie pojawi się również zespołu Defayn (Olsztyn) i gdański Aeonian (dwoje muzyków udzielało się również w elbląskich zespole Demise i przez lata byli związani z elbląska sceną metalową).