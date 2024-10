Jak pisać o Elblągu?

graf. Biblioteka Elbląska

Elbląg inspiruje twórców zajmujących się różnymi dziedzinami kultury, w tym autorów książek. Nic dziwnego, bogata historia miasta, ciekawe położenie na styku krain – to atrybuty, które sprawiają, że Elbląg ma potencjał narracyjny. Czy jest on wykorzystywany? Czy literatura może być skutecznym narzędziem do budowania promocji miasta? Czy miasto dostrzega możliwości tkwiące w literaturze?

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w piątek, 11 października, o godz. 17:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. W rozmowie wezmą udział: Agnieszka Pietrzyk – autorka powieści kryminalnych z akcją umiejscowioną w Elblągu i okolicach, Tomasz Gliniecki – autor książek popularnonaukowych z zakresu historii regionu, Tomasz Stężała – autor powieści historycznych przybliżających historię Elbląga okresu II wojny światowej. Rozmówcy: Agnieszka Pietrzyk – elblążanka; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; autorka książek: „Obejrzyj się królu” (Wyd. Replika, 2008), „Pałac tajemnic” (Wyd. Replika, 2011), „Urlop nad morzem” (Prószyński i S-ka 2014), „Śmierć kolekcjonera” (Czwarta Strona, 2016), „Czas na miłość, czas na śmierć” (Rebis, 2017), „Porwanie” (Czwarta Strona, 2018), „Zostań w domu” (Czwarta Strona, 2019), „Nikt się nie dowie” (Czwarta Strona 2020), „Kto czyni zło” (Czwarta Strona 2021), „Las zaginionych” (Czwarta Strona, 2022), „Terytorium” (Czwarta Strona, 2023), „Ostatnie słowo” (Czwarta Strona, 2024). Akcję swoich książek umieszcza zwykle w Elblągu i jego dalszych lub bliższych okolicach, m.in. na Żuławach czy Mierzei Wiślanej. Tomasz Gliniecki – elblążanin; doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Obecnie pracownik naukowy Muzeum Stutthof w Sztutowie, wcześniej zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i kierownik działu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Przez wiele lat był dziennikarzem mediów regionalnych, w tym redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Tomasz Stężała – elblążanin; twórca powieści historycznych. Na co dzień nauczyciel biologii i języka angielskiego w jednym z elbląskich liceów. Działa w stowarzyszeniu rekonstruktorów historycznych powiatu elbląskiego pod nazwą Elbląskie Bractwo Historyczne. Autor powieści: w cyklu „Elbing 1945: Prawdziwa historia Elbląga” („Elbing 1945. Odnalezione wspomnienia”, „Elbing 1945. Pierwyj Gorod”); w cyklu „Trzy Armie” („Porucznicy 1939”, „Kapitanowie 1941. Pseudonim Grzmot”, „Kapitanowie 1941. Kryptonim Ubezpieczalnia”, „Pułkownicy 1944. Rzeczpospolita Partyzancka”, „Pułkownicy 1944. Nowe życie”) oraz „Aptekarz”, „Wojna bogów”, „Bunt starych bogów”, „As i dama” i „Dziennik snów”. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła. Spotkanie jest częścią atrakcji przygotowanych z okazji tegorocznej edycji Nocy Bibliotek. Cały program dostępny na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska