Jarmark, koncerty i wspólne gotowanie

To będzie już szesnasta edycja Elbląskiego Święta Chleba. Sprawdźcie, jakie w tym roku przygotowano atrakcje, oczywiście oprócz tradycyjnego jarmarku.

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba potrwa od 26 do 28 sierpnia.

- Program bierze pod uwagę obecną sytuację cenową i kryzysową. Pozwoli on każdemu mieszkańcowi znaleźć dla siebie ciekawe propozycje. Tradycyjnie głównym motywem będzie chleb i związane z nim kulinaria. Elbląski Klub Szefów Kuchni kolejny raz przygotuje także potrawy, których będzie mógł skosztować każdy. Będą to tradycyjne polskie zupy: grochówka oraz żurek. Jak co roku stawiamy podczas jarmarku na zdrową i dobrej jakości żywność. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Dotychczas swój udział w jarmarku zadeklarowało 120 wystawców. Stoiska będzie można odwiedzać od piątku do niedzieli.

- Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba upłynie także pod znakiem zdrowia. W piątek rozpoczną się Dni Zdrowia, podczas których mieszkańcy będą mogli wykonać badania profilaktyczne na Starym Mieście. W inicjatywę włączyły się elbląskie szpitale i jednostki służby zdrowia – zapowiada Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych. W piątek będziemy mogli wysłuchać koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pt. ”Wodecki – wspomnień czar”, który odbędzie się na placu przy katedrze.

- Nie będzie to typowo klasyczny koncert, a raczej rozrywkowy. Kameraliści zaprezentują największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego. W sobotę wieczorem zapraszamy na koncerty zespołów Fisz Emade Tworzywo oraz Future Folk, które odbędą się na placu przy elbląskiej katedrze. Niedzielny wieczór zakończy koncert zespołu The Nierobbers – mówi Adam Jocz.

Elbląskiemu Świętu Chleba będą też towarzyszyły wydarzenia sportowe, między innymi sobotni wyścig smoczych łodzi na rzece Elbląg. Jakie jeszcze atrakcje przygotowali organizatorzy? Będą warsztaty garncarstwa i wypieku chleba, warsztaty czerpania papieru, kiermasz książek w Bibliotece Elbląskiej, strefa Hefajstosa w Muzeum Archeologiczno – Historycznym, występy regionalnych zespołów ludowych, widowisko plenerowe „Tajemnica cyrkowego klauna” , Grafaatak, czy pokazy grup rekonstrukcyjnych z Garnizonu Gdańsk. Szczegółowy program w linku

Koszt organizacji XVI Elbląskiego Święta Chleba to 390 tys. zł.