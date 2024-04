"Jaskólka" z The Metropolitan Opera

Kino Światowid zaprasza na transmisję z The Metropolitan Opera. 20 kwietnia o godzinie 18.55 miłośnicy opery obejrzą „Jaskółkę” Pucciniego.

„Jaskółka”, pełne namiętności dzieło Pucciniego, rzadko gości w repertuarze Met. Po raz pierwszy została wystawiona na deskach nowojorskiej opery 10 marca 1928 roku. Do tej pory pokazano ją łącznie tylko 33 razy (ostatni raz w 2013 roku), sobotnia transmisja jest zatem doskonałą i niepowtarzalną okazją, by ujrzeć jedno z mniej znanych dzieł Pucciniego w najwyższej jakości produkcji z gwiazdorską obsadą.

W roli kurtyzany Magdy ujrzymy sopranistkę Angel Blue, która wcześniej w tym sezonie wystąpiła m.in. u boku tenora Piotra Beczały w inscenizacji Carmen. O występie śpiewaczki w Jaskółce w premierowy wieczór Financial Times napisał: „zmysłowy sopran Angel Blue uszlachetnia muzykę Pucciniego”. Tym razem na scenie partneruje jej debutujący w Met tenor Jonathan Tetelman, uznawany za jedną z najjaśniej wschodzących gwiazd światowej opery. Jaskółka to debiut w Met nie tylko dla Tetelmana, ale także dla amerykańskiej sopranistki Emily Pogorelc oraz tenora pochodzącego z Uzbekistanu Bekhzoda Davronova. Zaśpiewają oni partie Lisette i Pruniera. Obydwoje zostali docenieni przez krytyków z całego świata. The New York Times opisał Pogorelc jako „wnikliwą, pełną życia sopranistkę”, zaś głos Davronova został określony przez The Guardian jako „fantastyczny, elegancki i z łatwością osiągający górne rejestry”.

Maestra Speranza Scappucci, która zapisała się w historii jako pierwsza włoska dyrygentka w La Scali oraz zadebutiowała w The Metropolitan Opera w zeszłym sezonie, powraca, aby poprowadzić orkiestrę Met i obsadę. Inspirowana art deco inscenizacja Nicolasa Joëla przeniesie widzów w sam środek nocnego życia Paryża lat 20. XX wieku oraz na nastrojową Riwierę Francuską. W skład zespołu kreatywnego wchodzą także: scenograf Ezio Frigerio, kostiumografka Franca Squarciapino i projektant oświetlenia Duane Schuler.

Ważna informacja: opera z polskimi napisami, tym razem bez tłumaczenia symultanicznego w czasie przerw.