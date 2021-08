JAVVA - muzyczny recykling w Galerii EL

Lato w Formie trwa w najlepsze i w ramach tego właśnie cyklu na czwartek 19 sierpnia usłyszymy grupę, której członkowie wywodzą się z wielu kapitalnych alternatywnych formacji. Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na koncert grupy JAVVA.

Jeden z muzyków Javvy, Macio Moretti, cieszył uszy melomanów występując podczas ubiegłorocznego festiwalu Jazzbląg. Już wtedy zapowiadał, że i z tą alternatywną formacją chętnie wetknie kij w lokalne muzyczne mrowisko.

Oto jak barwne opisy przeczytać można o tej grupie:

Muzycy znani z takich formacji, jak Hokei, Xenony, Alameda 2, 3, 4 i 5, T'ien Lai, Helatone, Duży Jack, Tropy, LXMP, Contemporary Noise Quintet czy Something Like Elvis, postanowili pograć muzykę inspirowaną avant rockiem, post punkiem i rock in opposition, zapatrzoną w stronę afrykańskich miast, wsi i złomowisk.

Eksplorując niezbadane rejony wysuszonej rdzą, tanecznej psychodelii, muzycy kwintetu zderzają ze sobą ekspresję z precyzją, energię i spontaniczność z doświadczeniem oraz hałas z wykwintnymi melodiami. Efektem jest coś uplasowanego pomiędzy afro-punkiem a noise-szwindlem. Muzyka do pracy z metalem.

19 sierpnia (czwartek) godz. 20:00

Centrum Sztuki Galeria EL - scena namiotowa na dziedzińcu

Wstęp wolny

JAVVA wystąpi w składzie:

Łukasz Jędrzejczak

Piotr Bukowski

Bartek Kapsa

Mikołaj Zieliński

Maciej Moruś

Koncert jest częścią cyklu Lato w Formie organizowanego przez Departament Kultury UM w Elblągu.