Jazz w Laboratorium

Projekt "Jazzowy Elbląg 2021" się zakończył, ale to nie koniec samych jam session. Klub Środowisk Twórczych zaprasza na wieczór z jazzem, tym razem nie do Krypty, ale do Galerii Laboratorium.

Improwizacji jazzowych będzie można posłuchać w wykonaniu młodych artystów. Spodziewamy się większej liczby muzyków, więc składu nie podajemy. Czwartek, 2 września, godz. 19. Galeria Laboratorium w C.S. Galeria EL. Wstęp wolny.

Klub Środowisk Twórczych