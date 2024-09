Jazzpospolita na koniec Elbląskiego Święta Muzyki

W niedzielę, 22 września, o godz. 18 zapraszamy na koncert wieńczący Elbląskie Święto Muzyki 2024. Na scenie Biblioteki Elbląskiej, łącząc jazz z ambientem, elektroniką i minimalizmem, zaprezentuje się grupa Jazzpospolita. Wstęp wolny.

Tegoroczna edycja Elbląskiego Święta Muzyki - mimo że kulminację miała w czerwcu - zaczęła się już w marcu Festiwalem Polskiej Animacji O!PLA i poprzez różne aktywności kulturalne trwała do września. Kilkanaście koncertów w różnych miejscach Elbląga, Uliczna Parada Motoryzacyjna i parada ulicami starówki, pokazy filmowe, rejsy kulturalną platformą pływającą, animacje i warsztaty dla dzieci - w takich aktywnościach mogli wziąć udział uczestnicy wydarzeń.

W niedzielę, 22 września, pożegnamy się z EŚM2024 - oczywiście muzycznie. Koncert Jazzpospolitej będzie pewnie gratką przede wszystkim dla miłośników muzyki przestrzennej, nastrojowej, pobudzającej wyobraźnię, ale mamy nadzieję, że każdej przybyłej osobie fajnie współgrać będzie z niedzielnym wieczorem łączącym ostatnie letnie promienie słońca i przednówek jesiennych zachwytów kolorem.

Jazzpospolita | 22-09-2024 godz. 18:00

Biblioteka Elbląska (sala Św. Ducha). wstęp wolny

Jazzpospolita to zespół od samego początku działający na przekór: skojarzeniom, modom, a nawet własnej nazwie. Grupa z założenia balansuje pomiędzy gatunkami i dzięki temu przez lata wypracowała charakterystyczne brzmienie. Post, avant, pre, trans, prog, soft, hard? Jazz, rock, ambient, minimal, trip-hop? Wszystkie etykietki, którymi opatrzono twórczość Jazzpo, naprawdę trudno wymienić. Czy da się je wszystkie spiąć jazzową klamrą?

Harmonie, dynamika, wrażliwość i melodyjność - to na pewno składa się na otwarte kompozycje Jazzpo, które ewoluują w zależności od potrzeby chwili. Dzięki różnorodności swojego brzmienia Jazzpospolita jest gorąco przyjmowana zarówno na scenach klubowych, festiwalach i filharmoniach.

15 lat aktywności artystycznej, 8 albumów, kilkaset koncertów w ramach międzynarodowych tras - tak w największym skrócie można opisać działalność Jazzpospolitej. Przez ten czas zespół wystąpił na takich imprezach jak: London Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, Jazz Comblain, Open’er Festival, Męskie Granie, Jazz Jamboree, Match & Fuse, Edinburgh Jazz & Blues Festival, Garana Jazz, Kaliningrad City Jazz.

Uznanie dla występów Jazzpospolitej na żywo wyraziła redakcja 3 Programu Polskiego Radia, nazywając zespół odkryciem koncertowym roku 2011. Koncert Jazzpospolitej na finał Męskiego Grania w 2012 roku obejrzało ponad 10.000 osób. W 2015 roku Jazzpospolita jako jeden z pierwszych zespołów zagrała trasę koncertową w Chinach, udokumentowaną wydaniem płyty “Jazzpo! Live Made in China”. W 2011 roku grupa zdobyła przyznawaną przez widzów nagrodę na IX Święcie Kina Niemego za najlepszą muzykę graną na żywo do wyświetlanego obrazu. W 2023 ukazała się najnowsza płyta Jazzpospolitej, pt. „Obiekt”

Skład: Stefan Nowakowski - kontrabas; Michał Milczarek - gitara, elektronika; Miłosz Oleniecki - instrumenty klawiszowe; Wojtek Sobura - perkusja.

Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenia Kultuiralne Co Jest? we współpracy z Biblioteką Elbląską im. C.K. Norwida w ramach Elbląskiego Święta Muzyki 2024 współfinansowanego przez Samorząd Miasta Elbląg. Elbląskie Święto Muzyki jest projektem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgłoszonym do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.