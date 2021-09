Junaki ponownie zagoszczą w muzeum

W najbliższą sobotę (4 września) w muzeum ponownie gościć będziemy właścicieli zabytkowych motocykli Junak M10.

Tak jak w roku poprzednim jeden z przystanków rajdu Junaków po Wysoczyźnie Elbląskiej znajdzie się na naszym dziedzińcu. Nie lada gratką dla miłośników klasyki polskiej motoryzacji będzie możliwość obejrzenia z bliska tych niezwykłych motocykli.

Motocykle SFM Junak były produkowane przez Szczecińską Fabrykę Motocykli w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Model M10, który w sobotę zagości w muzeum dysponuje jednocylindrowym czterosuwowym silnikiem o mocy 17 KM przy 5700 obrotach na minutę i w teorii może osiągnąć prędkość 125 km/h. To największy motocykl produkowany po II wojnie światowej w Polsce. W czasach świetności szczecińskiej fabryki Junaki eksportowano do wielu krajów, m. in. na Węgry, do Turcji czy Mongolii, a nawet na Kubę i do Stanów Zjednoczonych.

Czy będą to jedyne klasyczne motocykle? Przyjdźcie i sprawdźcie już w tą sobotę. Około godziny 11 uczestnicy rajdu zaczną zbierać się na dziedzińcu. Ponownie, będzie można ich spotkać po powrocie, około godziny 17.