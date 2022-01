Karnawałowy wieczór z kameralistami

W niedzielę (23.01) wspólnie z elbląskimi kameralistami wystąpiły trzy operowe śpiewaczki: Joanna Horodko, Agnieszka Adamczak oraz Agnieszka Sokolnicka. Karnawałowy koncert odbył się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Trzy sopranistki: Joanna Horodko, Agnieszka Adamczak, Agnieszka Sokolnicka, z których każda ma w swoim dorobku artystycznym znaczące sukcesy, zarówno na scenach polskich, jak i zagranicznych wystąpiły w niedzielny wieczór wraz z elbląskimi kameralistami.

- Ten wieczór to dla nas wielki zaszczyt i mamy nadzieję, że dla państwa będzie on przyjemnością oraz dobrą prognozą na rozpoczęty 2022 rok. Dziękujemy za zaproszenie i za to, że możemy ten wieczór spędzić z państwem i Elbląską Orkiestrę Kameralną. Większość światowego repertuaru muzycznego powstała na jeden temat - miłości. W literaturze i sztuce jest kilka szczególnie znanych par - Romeo i Julia to jedna z nich. Na początek zaśpiewamy więc Walc zakochanej Julii - tymi słowami przywitała publiczność Agnieszka Adamczak.

W ten wieczór mogliśmy posłuchać wielu szlagierów filmowych i operowych. Koncert odbył się pod batutą Radosława Dronia.

Joanna Horodko to laureatka i finalistka konkursów wokalnych. Solistka teatrów operowych i muzycznych w Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, a także Austrii, Holandii, Belgii i Niemiec. Jest też wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Agnieszka Adamczak jest laureatką konkursu Hans Gabor Belvedere w Wiedniu. Występowała na polskich scenach operowych m .in. w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu oraz na scenach międzynarodowych m. in. w Opernhaus Zurich i Opera de Oviedo. Występuje w warszawskim Och-Teatrze u boku Krystyny Jandy w spektaklu Maria Callas Masterclass Terrence Mc Nally.

Agnieszka Sokolnicka to solistka wielu teatrów operowych w kraju m. in. w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi i Gdańsku, jak również za granicą. Jest tez laureatką Międzynarodowego Konkursu Kammeroper Schloss Rheinsberg.

