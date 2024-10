Karuzela Gna! Takiego koncertu w Elblągu jeszcze nie było

Już 9 listopada o godz. 18 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu odbędzie się wyjątkowy koncert „KARUZELA GNA”. To niezwykłe wydarzenie, które zabierze słuchaczy w sentymentalną podróż przez znane i uwielbiane utwory polskiej muzyki rozrywkowej. To ponad półtorej godziny, za które odpowiada chór Music Everywhere, wspierany przez gości specjalnych oraz zespół instrumentalny.