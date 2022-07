Katarzyna i dwie Anny. „Elbląg Music Festival” w Pasłęku

Drugi koncert w ramach „Elbląg Music Festival” zaprowadził Elbląską Orkiestrę Kameralną i towarzyszących jej artystów do Pasłęka. W murach kościoła pw. św. Bartłomieja EOK, Katarzyna Zawada i Tadeusz Wicherek ponownie zaprezentowali polski repertuar – wysłuchaliśmy przebojów, z którymi niegdyś mierzyły się dwie Anny: Jantar i German. Nie zabrakło też utworów autorstwa samej wokalistki.

Chyba wszyscy znają takie szlagiery, jak „Najtrudniejszy pierwszy krok” czy „Tyle słońca w całym mieście”. Katarzyna Zawada zaśpiewała w Pasłęku te, a także inne piosenki Anny Jantar, artystka wystąpiła też z utworami Anny German (m.in. „Tańczące Eurydyki” i „Człowieczy los”). Obie legendarne piosenkarki inspirują ją od lat, czego dowodem są płyty: „Niezapomniane przeboje Anny Jantar” i „Niezapomniane przeboje Anny German”. Interpretacje wokalistki spotkały się z ciepłym przyjęciem pasłęckiej publiczności, Katarzyna Zawada zaśpiewała również kilka skomponowanych przez siebie utworów (z debiutanckiego albumu „Echa miłości”).

(fot. EOK)

Kolejny koncert EOK już w niedzielę o 15, w parku Kajki. - To miejsce pełne flory, fauny i...muzyki? Jak najbardziej, a to za sprawą Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprasza na trzy letnie koncerty plenerowe. 17 lipca i 7 oraz 21 sierpnia, wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów. W taki sposób można „parkować” godzinami, wstęp wolny - zaprasza EOK.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej