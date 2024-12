Kino na życzenie: Armand

Dwie matki, dwaj synowie, jeden szkolny incydent - tak w skrócie można opisać „Armanda” - nagrodzony Złotą Kamerą w Cannes debiut norweskiego reżysera Halfdana Ullmanna Tøndela. Kino Światowid zaprasza na film „Armand” w ramach kina życzenie. Seans już 9 grudnia o godzinie 20:00.

Armand znowu sprawia kłopoty w szkole. Jego ekscentryczna matka zostaje wezwana na spotkanie z nauczycielką. Ku jej zdziwieniu, w szkole czekają na nią również rodzice innego chłopca. Nikt z obecnych nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło. Ten (być może) drobny incydent między chłopcami jest niczym szpila, która przebija balon napięcia pomiędzy ich matkami. Dochodzi do eskalacji konfliktu, gdzie prawda miesza się z kłamstwem, a bohaterki rozpoczynają psychologiczną walkę o uwagę i zaufanie.

Reżyser: Halfdan Ullmann Tøndel

Produkcja: Norwegia, Holandia, Niemcy, Szwecja 2024

Obsada: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Janne Heltberg, Øystein Røger, Jarle Endre Hellestveit

Czas: 116 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.