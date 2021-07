Twoje ulubione kino nie gra wybranego przez ciebie filmu? Nie możesz znaleźć danej projekcji w repertuarze? Nic straconego, Kino Światowid wychodzi naprzeciw twoim oczekiwaniom w ramach cyklu „Kino na życzenie”. Najbliższy seans już 28 lipca o 18:00. W programie film „Amatorzy”.

Teatr Krzyśka, Biuro Rzeczy Znalezionych, tworzony przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów wygrywa festiwal. Nagrodą, ufundowaną przez zawodowy teatr jest zrealizowanie spektaklu. Wielka szansa, wielka radość, ale jeszcze większe oczekiwanie. Krzysiek z aktorami pracują nad nową sztuką „Greg Zorba”. Wspaniale byłoby wystawić ją na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, że dyrektor oferując im współprace, stawia twarde warunki. Chłopak ma wątpliwości, jednak podejmuje wyzwanie. Rozpoczynają się próby, w której biorą udział aktorzy zawodowi i znana twarz gwiazda Wiktoria. Na jednej z prób dyrektor oświadcza, że głównej roli nie może zagrać siostra Krzyśka-Mary. Dyrektor jest bezlitosny: z bezzębną, sepleniącą Mary żadnej premiery nie będzie. Powinna ją zagrać młodsza, ładniejsza aktorka z lepszą dykcją. Wiki! Krzysiek decyduje się na zmianę obsady.

Reżyser: Iwona Siekierzyńska

Obsada: Wojciech Solarz, Roma Gąsiorowska, Mariusz Bonaszewski, Anna Dymna

Produkcja: Polska

Czas: 95 minut

Bilety na film można nabyć:: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 . Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl