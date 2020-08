Kino Światowid zaprasza na Letnią Małą Akademię Filmową

fot.arch. Kina Światowid

Jeżeli lubisz oglądać filmy, masz od 7 do 12 lat, a do tego nie wiesz co robić w wakacje? Kino Światowid ma dla Ciebie wyjątkową propozycję – Letnią Małą Akademię Filmową. Kolejne wakacyjne zajęcia już w środę 12 sierpnia o godzinie 11:00.

Tegoroczna odsłona Letniej Małej Akademii Filmowej upływa pod znakiem nauki języka angielskiego.Tym razem dzieci odwiedzą wirtualnie plan filmowy, dowiedzą się: kto odpowiada za realizację filmu, jak nazywają się najważniejsze zawody związane z produkcją. Po warsztatach uczestnicy obejrzą film Rocca zmienia świat. To opowieść o odważnej i zabawnej dziewczynce o imieniu Rocca. Dla 11-latki mieszkającej samodzielnie w wielkim domu z ocaloną z wypadku wiewiórką nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy tylko pojawia się taka potrzeba, rozprawia się ze szkolnymi tyranami, pomaga osobom bezdomnym i z niekończącym się optymizmem zjednuje ludzi wokół siebie. Kolejne zajęcia odbędą się: 19.08, 26.08. Cena za bilet: 30 zł. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie: +48 55 611 20 56 lub mailowo: kino@swiatowid.elblag.pl. Więcej informacji na stronie Kina Światowid.

informacja Kina Światowid