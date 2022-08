Klasycznie w Różanym Ogrodzie

W niedzielę (7 sierpnia) Elbląska Orkiestra Kameralna zagrała kolejny koncert w ramach letniego cyklu "Park z kulturą". Zobacz zdjęcia.

Park Kajki - miejsce pełne flory, fauny i...muzyki? Jak najbardziej, a to za sprawą Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która tego lata zaprasza elblążan na koncerty plenerowe. Wraz z kameralistami możemy się przenieść do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. To spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów.

Kolejny koncert już 21 sierpnia o godz. 18 w parku Kajki.