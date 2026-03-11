UWAGA!

"Kobieta i inne cuda świata". Wystawa w Światowidzie

 Elbląg, "Kobieta i inne cuda świata". Wystawa w Światowidzie
Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

W Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu odbędzie się kolejna wystawa obrazów amatorek tworzących pod kierunkiem artystki Margarity Wójcik. Tym razem swoje prace zaprezentują pod hasłem "Kobieta i inne cuda świata".

Prace będzie można oglądać od 11 marca do 17 czerwca 2026 roku, wystawę zakończy finisaż. Wystawa obejmuje prace, które powstały w ostatnim okresie, ale grupa kobiet amatorek tworzy już od wielu lat i jest bardzo aktywna w ich prezentowaniu. Inspirują się różnymi tematami, np. Zalewem Wiślanym, architekturą sakralną Elbląga i okolic, co było tematem wystaw w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Tym razem będzie można zobaczyć prace Doroty Świderskiej, Reginy Ładyńskiej, Ewy Baran, Moniki Górskiej, Krystyny Olechnowicz, Iwony Przyborowskiej ,Beaty Latały Elżbiety Piechowskiej, Bożeny Czarnoty, Barbary Glinieckiej, Mirosławy Mazurek.

inf. autorek

