„Kobieta to JA!” Wędrówki duszy… w Światowidzie

Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na dzień dedykowany wszystkim wspaniałym Paniom! „Kobieta to JA!” Wędrówki duszy… to wyjątkowa impreza, która odbędzie się 23 września. Uhonorowaniem wydarzenia będzie I edycja plebiscytu o tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii. Zapraszamy do udziału i zgłaszania kandydatek!

Podczas organizowanych warsztatów i spotkań będziemy łączyć to, co twórcze i rozwojowe z tym, co praktyczne (realizacja marzeń, kariery, celów). Postaramy się pobudzić poczucie spójności i integralności w życiu na poziomie ciała, duszy i umysłu. Zachęcimy do najpiękniejszej podróży w głąb siebie. W tegorocznym programie oferujemy: krótką sesję coachingową, w trakcie której wykonamy mapę marzeń. Będzie to doskonałe preludium do warsztatów tytułowanych „Spotkanie z naturą” z Joanną Zuehlke. Podczas zajęć uczestniczki wykonają pięknie pachnące florenckie tabliczki z wosku sojowego oraz wosku pszczelego. Następnie wraz z Bernadetą Kalinowską zagłębią się w malarstwo intuicyjne, którego zwieńczeniem będzie medytacja życzliwości. Zakończenie tego pięknego wydarzenia uświetni swoim występem Dagna Krause Diunacello - „Chwila dla Ciebie”.

Uhonorowaniem wydarzenia będzie I edycja plebiscytu „Kobieta to JA!” o tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii, którego tematem przewodnim w tym roku są: Wędrówki duszy. Pragniemy uhonorować Panie z naszego regionu, aktywnie wspierające rozwój emocjonalny i duchowy, wyróżniające się wizją, kreatywnym i innowacyjnym myśleniem, przeciwdziałające stereotypom i uprzedzeniom, a także mające osiągnięcia w promowaniu postaw aktywnych, społecznych i kulturowych.

Plebiscyt „Kobieta to JA!” o tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek do tytułu Mistrzyni Pozytywnej Energii. Plebiscyt zrealizowany zostanie w ramach eventu: Kobieta to JA! Wędrówki duszy… Czekamy na zgłoszenia kobiet, które wyróżniają się wizją, kreatywnym i innowacyjnym myśleniem, holistycznym podejściem do człowieka, przeciwdziałają stereotypom i uprzedzeniom, aktywnie wspierają rozwój emocjonalny i duchowy, a także mają osiągnięcia w promowaniu postaw aktywnych, społecznych i kulturowych i zasłużyły na tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii.

Kandydatki można zgłaszać pod adresem: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl, wysyłając wypełniony formularz dostępny na stronie www.swiatowid.elblag.pl

Laureatkę spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą internauci. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.07.2023 r.

Kandydatki mogą zgłaszać się osobiście lub mogą zostać zgłoszone przez inne osoby (za zgodą kandydatki).

Laureatka, która zdobędzie najwięcej głosów w otwartym głosowaniu Internautów, otrzyma statuetkę i tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii.