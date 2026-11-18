Kolejne oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie CRASH. Odbędzie się 21 listopada.

Punktem wyjścia dla ekspozycji jest kultowy film Davida Cronenberga Crash (1996), inspirowany powieścią J.G. Ballarda, w którym ciało, technologia i pożądanie splatają się w jeden układ przeciążeń. Bohaterowie filmu nie są już zdolni do przeżywania emocji w „normalnej” skali – potrzebują deformacji, kolizji, kontaktu z metalem i katastrofą, by odzyskać poczucie realności własnego istnienia.

Dziś, trzy dekady później, intuicje Cronenberga wydają się wyjątkowo aktualne. Żyjemy w kulturze permanentnego przyspieszenia, nadmiaru bodźców i emocjonalnego overdrive’u. Algorytmy rywalizują o uwagę poprzez eskalację afektów, media społecznościowe zamieniają emocje w walutę, a codzienność rozgrywa się pomiędzy kompulsywnym pobudzeniem a chronicznym wyczerpaniem. Paradoksalnie jednak im więcej bodźców produkuje współczesna kultura, tym trudniej naprawdę coś poczuć. Przebodźcowane ciała stają się jednocześnie znieczulone. Kultura wellness, język troski, samodoskonalenia i dobrostanu, nie prowadzą do ukojenia, lecz często stają się kolejnymi narzędziami samokontroli i produkcji wydajności.

Wystawa odwołuje się do diagnoz filozoficznych opisujących kondycję późnego kapitalizmu i społeczeństwa przeciążenia – od Georges’a Bataille’a i Paula Virilio po Byung-Chul Hana, Marka Fishera czy Gillesa Deleuze’a. Crash rozumiany jest tutaj nie jako pojedyncza katastrofa, lecz jako permanentny stan kultury: przeciążenie psychiczne, emocjonalne i cielesne, wpisane w codzienność

Artystki i artyści: Kacper Biela, Michał Iwański, Martyna Jastrzębska, Andrzej Karmasz, Grzegorz Kumorek, Kasper Lecnim, Irmina Rusicka, Aleksandra Went

Duet kuratorski: Ewa Łączyńska-Widz, Emilia Orzechowska

Identyfikacja wizualna: Natalia Sikorska

Współorganizator: BWA Tarnów

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie zbiorowej „CRASH”

Kiedy: 21 listopada

Godzina: 12

Miejsce: CS Galeria EL

CS Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie, które odbędzie się w sobotę, 21 listopada 2026 roku, o godz. 12:00. Po wystawie oprowadzać będzie dyrektor instytucji Emilia Orzechowska. Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.