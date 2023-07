Kolejny koncert salonu muzycznego

„Duosobienie”- to tytuł kolejnego spotkania w ramach XXVI Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2023. Na scenie muszli koncertowej wystąpi krakowskie trio.

Małgorzata Walenda - aktorka, wokalistka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Była aktorką Teatru Nowego w Poznaniu (2019-2022), od 2022 jest w zespole Teatru Muzycznego Capitol, laureatka konkursów takich jak: Pamiętajmy o Osieckiej, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Singing Mask czy Nowa Tradycja.

Marcin Konieczkowicz - saksofonista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Laureat wielu konkursów m.in. Blue Note Poznań Competition, Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych Gdyńskiego Sax Clubu, RCK Pro Jazz Festival, czy Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych „Jupiter”. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, głównie na deskach krakowskich klubów jazzowych m.in. z zespołami Dawida Suleja Rudnickiego, Wojciecha Groborza, Kuby Banaszka oraz z własnymi formacjami.

Dawid Sulej Rudnicki - kompozytor, pianista i autor tekstów. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pedagog Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i Krakowskiej Akademii Tańca "L`art de la Danse". Gościnnie wykładał w Instytucie Komunikacji i Mediów na Uniwersytecie w Oslo. Autor piosenek, muzyki do spektakli i filmów, doktor sztuki, laureat licznych konkursów, m.in Transatlantyk Poznań International Film and Music Festival, Legnica Cantat, Komeda Jazz Festival, Iława Old Jazz Meeting, Jazz Improvizacjia -Wilno czy Nowa Tradycja.

W koncercie usłyszymy przede wszystkim utwory lidera grupy Dawida Suleja Rudnickiego.

Przed koncertem zapraszamy do udziału w kolejnym spacerze przyrodniczo-historycznym - „Tajemnice Bażantarni”. Zbiórka w niedzielę o godz. 15.30 pod muszlą koncertową a zapowiadane w tytule tajemnice zdradzą pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Początek koncertu godz. 17.00 wstęp wolny.

Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Elposter Jolanta Olszewska, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

