Kolejny wernisaż w Galerii Pracownia

Serdecznie zapraszamy na ósmy wernisaż w Galerii Pracownia! Tym razem w galerii pojawi się instalacja artystki związanej z Elblągiem, Samiry Arrami. Wernisaż odbędzie się w piątek, 21 sierpnia o godz. 19 (ul. Stary Rynek 11A).

Tak swoją pracę opisuje sama artystka:

- Puls II to kontynuacja mojej pracy z ekranami ciekłokrystalicznymi. Instalacja wykorzystuje rytmicznie wybijane impulsy elektryczne do tworzenia ruchomych obrazów. Ekran telewizora, który na co dzień hipnotyzuje różnymi treściami, często mało wartościowymi, ekran, który nam przekazuje najczęściej złe wiadomości, w tej instalacji staje się bodźcem dla mózgu, dla wzroku i słuchu. Porusza wyobraźnię, tworzy nie zawsze jednoznaczne obrazy/przekazy - pisze Samira Arrami. Dodaje, że znaczenia obrazom możemy nadać my sami.

- Ruch tych obrazów odbywa się na ciekłokrystalicznych ekranach, pozyskanych z uszkodzonych telewizorów LCD. Obraz, który powstaje na wyświetlaczu, to abstrakcyjne wzory, które w całości tworzą mozaikę pikseli. Pojawiające się na ekranach spękania zostały wykorzystane do przygotowania całej kompozycji, wcześniej były uważane za uszkodzenia, ale dostały nowe życie. Ukazujące się na wyświetlaczach abstrakcyjne elementy to zestawienie podstawowych kolorów RGB. W zależności od tego, jaki impuls zostanie wysłany do ekranów, w taki sposób zmienia się kolor pikseli, jak i przezroczystości ekranu. Dwa ekrany mają wbudowane czujniki dźwięku, pozostałe posiadają silniki.

Tytuł pracy wziął się z rytmicznie wybijanych impulsów elektrycznych. Rytm ma nas wprowadzić w pewien trans, wyostrzyć nasze skupienie na pojawiających się obrazach. Instalacja składa się z pięciu sześciennych brył o różnych wymiarach. Każdy z sześcianów ma swoje źródła światła i posiada odpowiednie filtry, które to światło rozpraszają - zaznacza Samira Arrami.