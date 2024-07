Komediowo w Bażantarni

W niedzielę, 14 lipca, odbędzie się drugie spotkanie XXVII Letniego Salonu Muzycznego. W muszli koncertowej w Bażantarni spotkamy się z aktorami Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. W formule „sceny przy stoliku” tekst Anat Gov „Boże mój!” usłyszymy w interpretacji Marty Masłowskiej i Marcina Tomasika.

„Wierzę, że teatr spełnia też funkcję terapeutyczną. Nawet jeśli czasem ma polegać tylko na tym, że widz przez półtorej godziny się śmieje, a my jako społeczeństwo tak rzadko się śmiejemy” (Maria Seweryn) – czy tak będzie 14 lipca 2024 r.? Przekonają się o tym ci, którzy skorzystają z zaproszenia i to popołudnie spędzą w Bażantarni.

„Boże mój!” to komedia mówiąca w sposób prosty o poważnych sprawach, trzymając w napięciu i wprawiając zarazem w dobry nastrój. Ciekawe, dowcipne dialogi, zaskakujące zwroty akcji, oryginalne pomysły. Autorka, Anat Gov, przekonuje nas do niemożliwego, zapraszając na sesję terapeutyczną z niezwykłym pacjentem, który oczekuje uzdrowienia w ciągu 60 minut, jakie zostały do końca świata… a przedstawia się jako Bóg. Pogrążony w depresji, nie ma już siły dłużej czuwać nad światem, który stworzył. Co doprowadziło Go do takiego stanu na przestrzeni dziejów? Jak wygląda stworzenie świata i człowieka z perspektywy smutnego, załamanego Boga i czym dla Niego jest historia Hioba? Czy psychoterapeutce Elli, samotnej matce nastoletniego autystycznego chłopca, uda się mu pomóc?

Tekst przetłumaczyła Agnieszka Olek, prawa do sztuki reprezentuje: ADiT.

Zapraszamy 14 lipca 2024 r. (niedziela) do muszli koncertowej w Bażantarni.

Początek spektaklu godz. 17.00, wstęp wolny,

Organizatorem XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Fundacja Beaty i Marka Górskich “Dialog, Rozwój i Miłosierdzie”, Nadleśnictwo Elbląg, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Reproskan, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Wszystko to dzięki m.in. wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ZAW STOART.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl