Koncert Anhedon, Raven Feast i Szaruga

Koncert trzech metalowych zespołów w klubie Mjazzga już 16 maja.

Anhedon - Groove metal, do którego każdy napewno zacznie bujać głową okraszony masą melodycznych riffów. Raven Feast - melodyczny death metal, opowiadający o różnych kulturach z całego świata, na swoim pierwszym albumie skupili się na surowej Skandynawii. Szaruga - kwartet z Trójmiasta grający hcx metal, swoją twórczość opierają o hedonistyczne treści, hardcorowe riffy, surowe i gęste brzmienie. Młodzież do 18 roku życia ma wstęp bezpłatny. Pozostałe osoby: 30 zł (kupując bilety online) lub 50 zł (w klubie w dniu wydarzenia).

Początek o godz. 19.


