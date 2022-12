Koncert kolęd z fromborskiej archikatedry

W archikatedrze na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku nagrano koncert kolęd z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Będzie można go obejrzeć na antenie Telewizji Polskiej w wigilijny wieczór.

Koncert został nagrany we Fromborku 7 grudnia, a transmisję będzie można obejrzeć na antenie programu pierwszego TVP w Wigilię o godz. 21.15 a także w pierwszy i w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W koncercie pt. „Gdy śliczna Panna syna kołysała” wystąpią: Katarzyna Cerekwicka, Pectus, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Krystian Ochman, Olga Szomańska, Kuba Badach, Olga Bończyk, Sławek Uniatowski, Halina Mlynkova, Kasia Moś, Joanna Jakubas, orkiestra Kukla Band, Chór Music Everywhere z Gdańska oraz Chór Our Voice.