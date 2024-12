Koncert Trójmiejskiej Kapeli Swingowej

Trójmiejska Kapela Swingowa/Facebook

W piątek, 6 grudnia, klub Krypta zaprasza na koncert Trójmiejskiej Kapeli Swingowej. - Od lat obserwuje się powrót do tego typu muzyki, nie tylko do jej słuchania, ale również do tańca i do stylu ubioru z lat największej popularności swingu - zachęcają organizatorzy koncertu.

Trójmiejska Kapela Swingowa to kwartet instrumentalno-wokalny, łączący trzy muzyczne pokolenia artystów, wykonujących muzykę swingową lat 30. i 40. XX wieku. Do najsławniejszych wykonawców tego gatunku należeli m.in Luis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Elington, Frank Sinatra czy Benny Goodman. Tego wieczoru muzycy przeniosą publiczność w tamte czasy, przy akompaniamencie znanych utworów w nowych aranżacjach. Zespół powstał w 2020 r., zapraszając do współpracy część artystów ze znanej formacji Radunia River Jazz Band. W obu przypadkach założycielem był Piotr Jankowski, który już od lat 70. współtworzy trójmiejskie, jazzowe środowisko muzyczne. Skład kapeli: Maciej Flont – pianino i wokal, Antoni Śliwa – flet, saksofon tenorowy i wokal, Piotr Jankowski – perkusja i Aleksander Tryba – kontrabas. Klub Środowisk Twórczych KRYPTA (podziemia Galerii EL), piątek 6 grudnia, godz. 19.30. Wstęp wolny. Koncert będzie zrealizowany ze środków finansowych Samorządu Miasta Elbląga.

