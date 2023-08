Koncert z Mikołajem Kopernikiem w elbląskiej katedrze

W ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała dla mieszkańców miasta wyjątkowe wydarzenie muzyczno-historyczne. Warto wybrać się 31. sierpnia do Katedry pw. Św. Mikołaja, by przenieść się do czasów kopernikowskiego Elbląga.

Koncert z prelekcją o Mikołaju Koperniku odbędzie się 31. sierpnia około godziny 19:00 (po mszy wieczornej o godzinie 18:00). Podczas tego wieczoru wystąpi troje muzyków: organista Roman Perucki, skrzypaczka Karolina Nowotczyńska oraz altowiolista Wadim Zarych. Artyści zaprezentują repertuar inspirowany życiem wielkiego astronoma. Podczas koncertu usłyszymy muzykę organową i smyczkową z gatunku muzyki dawnej oraz stylizowanej. Prelekcję poprowadzi Bartłomiej Koń, który przybliży historię i ciekawostki z życia Mikołaja Kopernika. Odpowie także na pytania: ile razy Mikołaj Kopernik odwiedził Elbląg oraz jaka muzyka towarzyszyła jednemu z najwybitniejszy astronomów. Serdecznie zapraszamy na niesamowity koncert dedykowany Mikołajowi Kopernikowi. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 31.08.2023, czwartek, ok. 19:00 (po mszy wieczornej o godz. 18:00) Koncert z prelekcją o Mikołaju Koperniku Katedra św. Mikołaja w Elblągu Wykonawcy: Karolina Nowotczyńska - skrzypce Wadim Zarych - altówka Roman Perucki - organy W programie: Muzyka nawiązująca do historii o Mikołaju Koperniku, muzyka dawna i stylizowana. Wstęp wolny Koncert współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Elbląska Orkiestra Kameralna