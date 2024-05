Wyobrażacie sobie Polskę bez mediów lokalnych?

Niektórzy sobie wyobrażają. Bo nikt by nie kontrolował, nie weryfikował, nie sprawdzał. Nikt by nie pytał. Ale jesteśmy my. Dziennikarze lokalni. Zawsze na miejscu. Zawsze blisko ludzi. Patrzący władzom na ręce.