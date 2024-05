Olimpii być albo nie być w II lidze

Sytuacja Olimpii kolejkę przed końcem rozgrywek jest, mówiąc delikatnie, kłopotliwa. Oczywiście tęsknimy za drużyną grającą szybko, błyskotliwie, z elementami zaskoczenia, ale bardziej tęsknilibyśmy za II ligą, dlatego póki co wszystkie ręce na pokład i trzeba walczyć o pozostanie na poziomie centralnym.

- Chciałbym skończyć sezon na miejscach od 1 do 6 – mówił Przemysław Gomułka, ówczesny trener Olimpii Elbląg na konferencji przedsezonowej. Rzeczywistość okazała się daleka od marzeń, obecnie trzeba ratować drugoligowy byt. Wystarczy w Chojnicach wygrać i nie będzie potrzeby oglądania się za plecy.

Problemy kadrowe

- Danilczyk w środę (22 maja - dop. qba) przeszedł badania MRI. Czekam na konkretne informacje co ma naderwane lub zerwane, ale jest to, fachowo mówiąc, uszkodzenie wewnętrzne stawu kolanowego lewego, a czy do operacji? Jeszcze nie wiem. – poinformował doktor Olimpii Lubomir Czujko, dodając: - Żak ma zaplanowany zabieg chirurgiczny w klinice na Śląsku, a następnie rehabilitację. Gabrych po kontrolnym MRI i czekamy na opinię ortopedyczną, co dalej.

Tym samym tworzy się wyrwa w środkowej strefie boiska, bo również zabraknie Macieja Famulaka (kartki), odpadają też dwie opcje w linii ataku. Ciężar zdobywania bramek niewątpliwie spocznie na barkach przede wszystkim Dominika Kozery, który w ostatnim meczu z Polonią Bytom pauzował za żółte kartki. W Chojnicach - co wydaje się pewne - wybiegnie od pierwszych minut, tym bardziej że napastnik jest młodzieżowcem, a jak wiadomo w pierwszym składzie musi się znajdować przynajmniej dwóch zawodników o tym statusie. Biorąc pod uwagę, że z Chojniczanką nie wystąpi Łukasz Sarnowski (katki), a kontuzje wykluczyły pozostałych napastników, wniosek zasuwa się sam.

Innym problemem będzie pauza za czerwoną kartkę Bartłomieja Mruka. Ze składu wypada więc dwóch obrońców, można zakładać, że w takich okolicznościach wystąpi Dawid Wierzba. Wychowanek Olimpii nie zagrał ostatnio z Polonią Bytom, nie zagrał również w spotkaniu czwartoligowym. Próbując łączyć kropki wychodzi nam, że w myśl zasady “przezorny zawsze ubezpieczony” Wierzba nie mógł grać w niedzielnym (19 maja) meczu Olimpii II z Romintą Gołdap (wygranym 4:1), aby być do dyspozycji na ostatni akcent drugoligowego sezonu.

Chojniczanka ma swoje cele

Bezpośredni awans Chojniczanki do I ligi nie jest już możliwy, gospodarze sobotniego meczu grają jednak o jak najlepsze rozstawienie w barażach. Obecnie zajmują 5. lokatę z dorobkiem 51 punktów. Ewentualny brak zwycięstwa może oznaczać pogrzebanie marzeń związanych z awansem.

Chluba Grodu Tura w ostatniej kolejce wygrała 3:2 w Siedlcach z Pogonią, wcześniej na własnym terenie doszło do blamażu z Polonią Bytom (przegrana 1:4). Ogólnie Chojniczanka w Chojnicach wygrała siedem meczów, zremisowała sześć, przegrała trzy.

W zimowym okienku transferowym zespół z województwa pomorskiego był aktywny. Zakontraktowano przede wszystkim Valerijsa Sabala. Doświadczony łotewski napastnik niegdyś był królem strzelców Fortuna 1 Ligi (sezon 2018/19). Regularnie występował w reprezentacji swojego kraju (53 mecze, 12 goli). Zdobywał także mistrzostwo Wysp Owczych oraz Puchar Łotwy. W obecnych rozgrywkach zdążył wpisać się na listę strzelców trzykrotnie w 13 meczach.

Kibice wierzą w utrzymanie zespołu w II lidze (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Raj dla matematyków

W Chojnicach może dojść do sytuacji, że komplet punktów nie padnie łupem żółto-biało-niebieskich, ale utrzymanie w lidze stanie się faktem. Przed ostatnią kolejką Olimpia zajmuje 12. miejsce, zgromadziła 40 punktów, nad strefą spadkową ma punkt przewagi. Dwie drużyny, które opuszczą II ligę znamy (Sandecja Nowy Sącz oraz Stomil Olsztyn), spaść muszą jeszcze dwie. Zagrożone są: Olimpia Grudziądz (37 pkt), Lech II Poznań (39 pkt), Skra Częstochowa (40 pkt), GKS Jastrzębie (40 pkt) i Olimpia Elbląg.

Posiłkując się wyliczeniami Pawła Mogielnickiego z 90minut.pl procentowe szansę na spadek wynoszą:

Sandecja i Stomil po 100%

Olimpia Grudziądz 91,4%

Lech II 52,3%

Skra 30,3%

Jastrzębie 20,0%

Olimpia Elbląg 5,8%

Tym samym matematyka daje ogromną nadzieję, że dziewiąty sezon w II lidze jest możliwy, ale pewności wciąż nie ma. Zakładając, że Olimpia przegra w Chojnicach, to scenariuszy jest mnóstwo. Najłatwiej skupić się na meczach Lecha II i Olimpii Grudziądz, wówczas:

1. Lech II musi przegrać z Polonią w Bytomiu. Faworytem spotkania niewątpliwe są gospodarze, zespół najlepszy w rundzie wiosennej w całej stawce, pozostający wciąż w walce o baraże.

2. Olimpia Grudziądz nie może wygrać z Hutnikiem w Krakowie. Gdyby imienniczka wygrała, to wyprzedzi elblążan ze względu na lepszy bilans bezpośredni. Hutnik jednak nie gra o pietruszkę, zwycięstwo może oznaczać dla tego zespołu baraże.

To jednak uproszczone scenariusze. Inne są jeszcze bardziej skomplikowane i zawiłe, mogą doprowadzić do tworzenia tzw. małej tabeli, ale spróbujemy je przybliżyć:

1. GKS Jastrzębie przegrywa, Skra Częstochowa przegrywa, Lech II Poznań remisuje, Olimpia Grudziądz wygrywa. Wymienieni i Olimpia Elbląg mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Lech II Poznań 18 punktów

2. Olimpia Elbląg 16 punktów

3. Olimpia Grudziądz 9 punktów

4. GKS Jastrzębie 7 punktów

5. Skra Częstochowa 4 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje

2. GKS Jastrzębie przegrywa, Lech II Poznań wygrywa, Olimpia Grudziądz wygrywa, Skra Częstochowa przegrywa - Olimpia Elbląg, GKS Jastrzębie, Olimpia Grudziądz, Skra Częstochowa mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Olimpia Elbląg 15 punktów

2. Olimpia Grudziądz 8 punktów

3. GKS Jastrzębie 7 punktów

4. Skra Częstochowa 3 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje.

3. GKS Jastrzębie wygrywa lub remisuje, Skra Częstochowa przegrywa, Lech II Poznań remisuje, Olimpia Grudziądz wygrywa – Olimpia Elbląg, Skra Częstochowa, Lech II Poznań i Olimpia Grudziądz mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Lech II Poznań 12 punktów

2. Olimpia Elbląg 10 punktów

3. Olimpia Grudziądz 6 punktów

4. Skra Częstochowa 3 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje.

4. GKS Jastrzębie wygrywa lub remisuje, Skra Częstochowa przegrywa, Lech II Poznań wygrywa, Olimpia Grudziądz wygrywa - Olimpia Elbląg, Skra Częstochowa, Olimpia Grudziądz mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Olimpia Elbląg 9 punktów

2. Olimpia Grudziądz 5 punktów

3. Skra Częstochowa 2 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje.

5. GKS Jastrzębie przegrywa, Lech II Poznań wygrywa, Skra Częstochowa wygrywa lub remisuje, Olimpia Grudziądz wygrywa - Olimpia Elbląg, GKS Jastrzębie i Olimpia Grudziądz mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Olimpia Elbląg 9 punktów

2. Olimpia Grudziądz 6 punktów

3. GKS Jastrzębie 3 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje

6. Skra Częstochowa przegrywa, GKS Jastrzębie przegrywa, Lech II Poznań remisuje, Olimpia Grudziądz remisuje lub przegrywa – Olimpia Elbląg, Skra Częstochowa, GKS Jastrzębie i Lech II Poznań mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Lech II Poznań 14 punktów

2. Olimpia Elbląg 13 punktów

3. GKS Jastrzębie 4 punkty

4. Skra Częstochowa 2 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje.

7. GKS Jastrzębie przegrywa, Skra Częstochowa remisuje lub wygrywa, Lech II Poznań remisuje, Olimpia Grudziądz wygrywa – GKS Jastrzębie, Olimpia Elbląg, Lech II Poznań i Olimpia Grudziądz mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Lech II Poznań 14 punktów

2. Olimpia Elbląg 10 punktów

3. Olimpia Grudziądz 7 punktów

4. GKS Jastrzębie 3 punkty

Olimpia Elbląg się utrzymuje.

8. GKS Jastrzębie wygrywa lub remisuje, Skra Częstochowa wygrywa lub remisuje, Lech II Poznań remisuje, Olimpia Grudziądz wygrywa - Olimpia Elbląg, Lech II Poznań, Olimpia Grudziądz mają po 40 punktów

Mała tabela:

1. Lech II Poznań 8 punktów

2. Olimpia Grudziądz 4 punkty

3. Olimpia Elbląg 4 punkty

Olimpia Elbląg spada i jest za Olimpią Grudziądz, bo zgodnie z art. 10 pkt. 2 z Regulaminu Rozgrywek: “przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn”, a lepszy bilans ma Olimpia Grudziądz.

Może jednak trzech spadkowiczów?

Wciąż nie można wykluczać prawdopodobieństwa, że z II ligi spadną nie cztery, a trzy zespoły. Dużo się mówi o braku środków niezbędnych na finansowanie występów na tym poziomie rozgrywek Raduni Stężyca.

Po zmianie wójta w Stężycy został zakręcony kurek z gminnymi pieniędzmi. Na jednej z samorządowej sesji wójt Ireneusz Stencel stwierdził: - Jeżeli znajdzie się osoba prywatna, podmiot prywatny, który będzie chciał utrzymanie tej drużyny wziąć na swoje barki, to jak najbardziej. Już takie rozmowy prowadzę, w ubiegłym tygodniu miałem jedno spotkanie, w weekend miałem drugie. Te rozmowy się toczą, to jest oczywiście cały proces. To nie potrwa tydzień czy dwa tygodnie, tylko jest to dosyć złożony proces. Jeżeli ktoś taki się znajdzie, to tak. Jeżeli nie, to po prostu II-ligowej drużyny u nas nie będzie.

Bilans konfrontacji

W 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odbyło się ostatnie spotkanie pomiędzy Olimpią a Chojniczanką. Wygrali elblążanie 2:1 po bramkach Jakuba Sangowskiego i Dominika Kozery. W ogólnym rozrachunku lepszym bilansem może pochwalić się Olimpia, która w 18 meczach wygrywała dziewięciokrotnie, sześć razy przegrywała, trzy razy padł remis. W XXI wieku rozegrano 6 meczów (5 ligowych i jedno w ramach Pucharu Polski), w których żółto-biało-niebieskich wygrali tylko raz.

Meczów w Chojnicach było dotychczas 9 (8 ligowych, jedno w PP), Chojniczanka wygrała pięciokrotnie (4 w lidze, jedno w PP), padł jeden remis, Olimpia wygrała trzy razy. Z ostatniego kompletu punktów w Chojnicach żółto-biało-niebiescy cieszyli się w... 1995 roku.

Łącznie: 18 meczów - 9 wygranych Olimpii, 6 zwycięstw Chojniczanki, 3 remisy

bilans bramkowy: 31:17 dla Olimpii

18.09.1977 r. - Chojniczanka – Olimpia 1:0

30.04.1978 r. - Olimpia – Chojniczanka 1:0 (Burkhardt)

10.09.1978 r. - Chojniczanka - Olimpia 1:2 (Małkowski, Światkowski)

29.04.1979 r. - Olimpia – Chojniczanka 5:2 (Fiłonowicz x3, Sula, Dalkiewicz)

08.08.1992 r. - Chojniczanka - Olimpia 0:3 (Nowosielski x2, Kowalik)

13.03.1993 r. - Olimpia - Chojniczanka 3:0 (Kwiatkowski x2, Kaczmarczyk)

08.10.1994 r. - Olimpia – Chojniczanka 0:1,

06.05.1995 r. - Chojniczanka – Olimpia 0:3 (Bykowski, Zawada, Nowogrodzki)

11.11.1998 r. - Olimpia – Chojniczanka 4:1 (Warecha, Sznaza x2, M. Grudziński)

19.06.1999 r. - Chojniczanka – Olimpia 1:0

25.09.1999 r. - Chojniczanka - Olimpia 2:1 (Kaczmarczyk)

06.05.2000 r. - Olimpia - Chojniczanka 5:1 (Czurakowski, Chuderski, Lepka x2, Ciechanowski)

21.08.2020 r. - Chojniczanka - Olimpia 1:0 (PP)

19.09.2020 r. - Olimpia – Chojniczanka 0:0

21.03.2021 r. - Chojniczanka - Olimpia 0:0

06.11.2021 r. - Olimpia - Chojniczanka 1:1 (Krawczuk)

15.05.2022 r. - Chojniczanka - Olimpia 4:1 (Senkevich)

11.11.2023 r - Olimpia - Chojniczanka 2:1 (Sangowski, Kozera)

Transmisje

Spotkanie jak zawsze w WP Pilot, także po raz czternasty w tym sezonie, a trzydziesty piąty w historii w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała jedenastokrotnie, padło trzynaście remisów, dziesięć razy wygrywali rywale.

Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg w sobotę, 25 maja, godz. 14.. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz w TVP Sport (online).

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl