Kongres Marzycielek – wystawa w Galerii EL

Przekładana od dwóch lat w związku z pandemią wystawa Kongres Marzycielek wkrótce w Galerii EL. Nawiązując do Form Przestrzennych i mającego miejsce w roku 1971 „Zjazdu Marzycieli” autorki – Agata Zbylut i Iwona Demko, proponują swoje na ten temat spojrzenie. Wernisaż wystawy w czwartek 3 marca, o godz. 18:00.

Elbląskie formy przestrzenne tak silnie wrosły w tkankę miasta, że dla elblążan stały się niemal niezauważalne. Dla nowych pokoleń artystek i artystów są natomiast nieprzerwanym impulsem do nowych, twórczych działań. Tym razem stały się inspiracją dla Agaty Zbylut i Iwony Demko - artystek zaproszonych w 2018 roku do realizacji wspólnej wystawy w Galerii EL.

Artystki urzekła zamieszczona w jubileuszowej publikacji dotyczącej 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych galeria czarno-białych zdjęć z lat 60. i początku lat 70. XX w., ukazujących mieszkanki i mieszkańców Elbląga, fotografujących się przy powstałych podczas Biennale formach przestrzennych. Odświętne ubrania, wyszukane pozy sugerują, że zdjęcia zostały w większości wykonane podczas niedzielnych spacerów.

Agata Zbylut i Iwona Demko postanowiły powtórzyć sytuacje z minionych lat i tak zwerbalizowały swoje intencje: „Archiwalne czarno-białe zdjęcia, odnalezione przez Karinę Dzieweczyńską i opublikowane w jubileuszowym katalogu, przedstawiają ludzi szczęśliwych. Dokładnie tak wyglądały domowe albumy w epoce fotografii analogowej i tak zazwyczaj wyglądają dzisiaj nasze kolekcje zdjęć umieszczone na profilach społecznościowych. To w najprostszej linii przodkowie współczesnych selfie. Dlatego do współpracy przy projekcie zapraszamy współczesne marzycielki – instagramowe i facebookowe influencerki i influencerów oraz wszystkich tych, którzy są aktywni w mediach społecznościowych. Chciałybyśmy chociaż na chwilę powrócić do mody na fotografowanie się z rzeźbami i umieszczanie tych zdjęć na własnych profilach z wpisem #KONGRESMARZYCIELEK”.

Zainicjowany przez Agatę Zbylut i Iwonę Demko w 2019 roku projekt na skutek pandemii przerodził się w kilkuletnią współpracę z Galerią EL. Artystki kilka razy pojawiły się w Elblągu, by sfotografować się z wszystkimi obiektami rzeźbiarskimi należącymi do Otwartej Galerii Form Przestrzennych, zachęcając tym samym lokalną społeczność do interakcji z formami i odkrycia ich na nowo – robienia sobie z nimi selfie i zamieszczania zdjęć w mediach społecznościowych z oznaczeniem hasztagiem #KONGRESMARZYCIELEK.

Podsumowaniem projektu jest wystawa, na której zestawione zostaną trzy grupy zdjęć: te, na których artystki sfotografowały się przy wszystkich formach przestrzennych; selfie z formami zamieszczone w mediach społecznościowych i oznaczone #KONGRESMARZYCIELEK; nadesłane przez mieszkańców i mieszkanek archiwalne zdjęcia przedstawiające ich na tle elbląskich obiektów.

Centrum Sztuki Galeria EL

Wernisaż - 3 marca 2022 godz. 18.00

Wystawa czynna do 24 kwietnia 2022

Kuratorka: Karina Dzieweczyńska