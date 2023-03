Konkurs na dyrektora teatru

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkursy na dyrektorów teatrów – w Elblągu i Olsztynie. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty do 31 marca. Zwycięzcy konkursów podpiszą umowę na pięć sezonów artystycznych.

Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od 2003 roku kieruje Mirosław Siedler. W 2014 roku został wybrany ponownie na to stanowisko w drodze konkursu, w 2018 roku Zarząd Województwa przedłużył mu kontrakt na zasadzie powierzenia obowiązków dyrektora. Teraz ponownie wybrano formę konkursu, podobnie jak w przypadku Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Kandydaci na dyrektora muszą m.in. mieć co najmniej 5-letni staż pracy związany z działalnością kulturalną, w tym 4-letni związany z zarządzaniem instytucją i kadrami, nieposzlakowaną opinię, wyższe wykształcenie drugiego stopnia. Wśród umiejętności i kompetencji preferowanych u kandydatów przez komisję konkursową są m.in. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym, predyspozycje menadżerskie, wyższe wykształcenie w kierunkach artystycznych, humanistycznych lub prawnych, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych czy doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, w tym teatralnych.

Wśród dokumentów na konkurs kandydaci muszą dostarczyć „autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju teatru”, w którym zawrą m.in. wizję działalności i cele strategiczne, zarys programu działania teatru na 5 lat (w tym zarys repertuaru), plan gospodarowania środkami finansowymi, opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej czy plan współpracy z samorządami.

Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 31 marca. Zarząd Województwa ma je rozpatrzyć do 31 lipca. Osoba, który wygra konkurs, podpisze kontrakt na kierowanie Teatrem im. Aleksandra Sewruka na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r.