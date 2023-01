Konkurs promujący „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”

Pamiątki regionu Warmii i Mazur powinny promować region, nawiązywać do jego bogactwa naturalnego i kulturowego. Organizatorem konkursu jest samorząd województwa.

Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek, popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje. Stanowi cenny podarunek z podróży, przywołuje wspomnienia i zachęca do ponownego odwiedzenia Warmii, Mazur i Powiśla.

Konkurs jest organizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2007 roku. Do tej pory wpłynęło łącznie ponad 750 prac.

– Z relacji artystów wynika, że wieloletnia historia organizacji tego konkursu skłania regionalnych twórców do nowych perspektyw i świeżego spojrzenia na Warmię i Mazury – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.– To mobilizuje do innowacyjności i wyzwala kreatywność wysokiej jakości. Dzięki temu co roku wypuszczamy w świat oryginalne, dobrze zaprojektowane pomysły upamiętniania wizyt w naszym wyjątkowym regionu, czy też manifestowania przywiązania do niego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2023” (powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej tradycji, bogactwa naturalnego i kulturowego) oraz „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” (powinny odnosić się do życia i działalności Mikołaja Kopernika na Warmii, promować jego dokonania i miejsca związane z pobytem wielkiego uczonego w województwie warmińsko-mazurskim).

Przedmiotem mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, twórców i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 kwietnia 2023 roku.

W ubiegłym roku do konkursu wpłynęło 46 prac z całej Polski. W kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” zwyciężyła Elżbieta Wierdak za koc „Mur pruski”. Z kolei w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Markowicz za koszulkę „O Warmio moja miła”. W plebiscycie internautów najwięcej głosów otrzymała praca Eleonory i Rafała Toś za pracę „Warmia i Mazury – szach i mat”.

Więcej informacji o inicjatywie samorządu województwa na stronie internetowej.