„Kosmiczne Galaktyki” – warsztaty dla młodzieży

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza nabór do projektu „Bohaterowie (nie)idealni – popkultura w świecie kultury”. Tym razem zaprasza młodzież w wieku 14–17 lat do udziału w bezpłatnym cyklu warsztatów „Kosmiczne Galaktyki”.

Program obejmuje siedem propozycji łączących kulturę, sztukę, nowe technologie i rozwijanie kompetencji społecznych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach kreatywnego pisania i storytellingu, projektowania mody, improwizacji teatralnej, zajęciach technologicznych, warsztatach językowo-komunikacyjnych oraz projektowania gadżetów i identyfikacji wizualnej. Cykl zakończy seans filmowy połączony z dyskusją o bohaterach i popkulturze.

Harmonogram zajęć:

5 listopada 2026 r. – Galaktyczna moda – warsztaty projektowania mody, rozwijające kreatywność i umiejętność wyrażania siebie poprzez styl.

17 i 24 listopada 2026 r. – Teatr w stanie nieważkości – warsztaty improwizacji i pracy scenicznej, rozwijające ekspresję, pewność siebie i współpracę.

8 grudnia 2026 r. i 13 kwietnia 2027 r. – Kosmiczna ekspedycja wyobraźni – warsztaty kreatywnego pisania i storytellingu, podczas których uczestnicy stworzą własne historie i niezwykłe światy.

15 grudnia 2026 r. i 9 lutego 2027 r. – Stacja badawcza: przyszłość – warsztaty technologiczne poświęcone odkrywaniu możliwości nowoczesnych rozwiązań i kreatywnemu eksperymentowaniu.

12 stycznia i 23 marca 2027 r. – Kosmiczne dialogi – zajęcia rozwijające kompetencje językowe, komunikację i umiejętność wyrażania własnych myśli.

28 stycznia 2027 r. – Galaktyczna moda – kontynuacja warsztatów projektowania mody i rozwijania własnych pomysłów na niecodzienne stylizacje.

2 lutego i 11 maja 2027 r. – Kosmiczny Design Lab – warsztaty projektowania gadżetów, plakatów i identyfikacji wizualnej fikcyjnych światów.

27 kwietnia 2027 r. – Film – seans filmowy połączony z dyskusją o bohaterach i popkulturze.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział, należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz zgodę na udział w projekcie – dostępne tutaj: https://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci13627,kosmiczne-galaktyki-rusza-ostatni-nabor-na-bezplatne-warsztaty-dla-mlodziezy-w-wieku-1417-lat

Następnie skany dokumentów należy przesłać na adres marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl lub dostarczyć je osobiście do sekretariatu CSE „Światowid” w Elblągu.

Zgłoszenie dotyczy całego cyklu warsztatowego. Uczestnicy zobowiązują się do udziału we wszystkich zaplanowanych spotkaniach, a obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

„Kosmiczne Galaktyki” to ostatnia z trzech propozycji warsztatowych przygotowanych dla różnych grup wiekowych w ramach projektu „Bohaterowie (nie)idealni – popkultura w świecie kultury”.

Projekt realizuje Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza.

