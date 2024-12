Kreatywny Design, czyli warsztaty dla młodych projektantów

- Zapraszamy wszystkie młode dusze artystyczne do wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach kreatywnych, które odbędą się w drugim tygodniu ferii zimowych, od 3 do 7 lutego. To doskonała okazja, by połączyć zimowe inspiracje z fascynującym światem designu i rozwinąć swoje umiejętności w tworzeniu wyjątkowych projektów, które można nosić, podziwiać lub wykorzystać w codziennym życiu! – informuje Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Co czeka uczestników? Warsztaty „Kreatywny Design” to pięć wyjątkowych aktywności, które wprowadzą uczestników w świat projektowania i rękodzieła. Każde zajęcia są zaplanowane tak, aby rozwijać wyobraźnię, pobudzać kreatywność i pozwalać młodym artystom na swobodne wyrażanie siebie. Oto, co przygotowaliśmy: Projektowanie zimowych wzorów na koszulkach – Twórz unikalne motywy inspirowane zimą, które można przenieść na koszulki. Idealna okazja, by wyrazić swoją osobowość przez modę!

Tworzenie nastrojowych lampionów – Wydobądź magiczny klimat zimowych wieczorów, projektując i tworząc lampiony, które będą ozdobą każdego pokoju.

Zimowy łapacz snów – Artystyczna dekoracja do pokoju, która wprowadzi w zimowy nastrój i wspaniale ozdobi przestrzeń.

Malowanie świec w zimowe motywy – Kreatywne zajęcia, które pozwolą na personalizację świec w klimatyczne, zimowe wzory, idealne na chłodne dni.

Personalizacja drewnianych skrzyneczek techniką decoupage – Niezwykła okazja, by nauczyć się techniki decoupage i stworzyć własną, niepowtarzalną dekorację z dodatkiem zimowych elementów 3D. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i pełne materiały! Na wszystkich uczestników czekają materiały niezbędne do realizacji każdego projektu. Nasi doświadczeni instruktorzy zadbają o kreatywną atmosferę, a uczestnicy, oprócz twórczej pracy, będą mieli szansę na świetną zabawę w gronie rówieśników. Szczegóły warsztatów: Termin: 3-7 lutego, godz. 10:00-12:00

Koszt: 200 zł za cały tydzień

Zapisy i kontakt:

E-mail: yana.urbaniak@swiatowid.elblag.pl

Telefon: +48 55 611 20 85 Nie czekaj, zapisz się już teraz i spędź ferie zimowe twórczo, rozwijając swoje pasje w kreatywnej atmosferze! Zapisz się na Kreatywny Design i spędź ferie w sposób, który rozbudzi Twoją wyobraźnię!

CSE Światowid