Krużganek Galerii EL należy do młodych artystów

Interferencje 307 – tak brzmi tytuł nowej wystawy w Centrum Sztuki Galerii EL. To wystawa site-specific, a więc pomyślana konkretnie dla miejsca, w którym ma być pokazywana. Co przygotowali dla krużganka galerii studenci i wykładowcy Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku? Zobacz zdjęcia.

Wystawa powstała z okazji 75-lecia gdańskiej ASP.

- Mam nadzieję że już wkrótce będziecie mogli państwo obejrzeć (wystawę – dop. red.) na żywo, jednak dziś jeszcze spotykamy się online – mówiła o Interferencjach 307 Adriana Ronżewska-Kotyńska, dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL. - Studenci i wykładowcy musieli zmierzyć się z ideą site-specific, zobaczą państwo, jak inspirująca stała się dla nich przestrzeń krużganka Centrum Sztuki Galerii EL - podkreśliła.

Kuratorami wystawy są Arkadiusz Sylwestrowicz i Maciej Olewniczak.

- To praca studentów I i II roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – mówił Maciej Olewniczak. Wyjaśnił, że "307" w nazwie wystawy to nawiązanie do pracowni, w której na co dzień działają artyści z ASP. - To nietypowa wystawa w porównaniu do innych, które pojawiają się w Centrum Sztuki Galerii EL, pokazująca prace młodych artystów i ich wykładowców, ponieważ nastawiliśmy się na działania site-specific. Było to wyjątkowo ciekawym doświadczeniem dla mnie, jako kuratora i dla Arkadiusza Sylwestrowicza, który jest także wykładowcą tych studentów. A także dla nich samych. Przestrzeń krużganka to nie jest typowa wystawiennicza przestrzeń. To przestrzeń bardzo trudna aranżacyjnie - wyjaśniał kurator. Dodał jednak, że studenci podołali zadaniu. Maciej Olewniczak zaznaczył, że prace studentów i wykładowców „grają” z przestrzenią krużganka. Co to znaczy? Mniej więcej to, że mają do tej przestrzeni pasować lub oddziaływać w niej na zasadzie kontrastu.

Na koniec wernisażu, jak to zazwyczaj bywa przy takich okazjach, młodzi, niekiedy onieśmieleni artyści, a także ich wykładowcy, otrzymali kwiaty. Całość spotkania można obejrzeć na Facebooku Galerii EL. My przy tej okazji przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami rządzących do galerii sztuki będziemy mogli prawdopodobnie wrócić 4 maja, sama Galeria EL ma otworzyć swoje podwoje 5 maja. 14 dnia miesiąca ma się z kolei odbyć finisaż Interferencji 307.



Autorami prac prezentowanych na wystawie są:

Marcin Kaliński, Magda Kamińska, Jakub Kozłowski, Aniela Kucińska, Jula Majewska, Grzegorz Matuszewski, Erik Reinwald, Gabriele Semerano, Arkadiusz Sylwestrowicz, Zuzanna Szypowicz, Weronika Tlałka, Antek Walas, Józefina Wróblewska i Piotr Wyrzykowski.