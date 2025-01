Krużganek przed tęczowym mostem

"Śnij, piesku, śnij", to nowa wystawa w krużganku Galerii EL, którą przygotował Kacper Tomaszewski. Ekspozycja opowiada o "żałobie po stracie ukochanego psa" Zobacz zdjęcia z wczorajszego (23 stycznia) wernisażu.

- To wystawa pełna wrażliwości, ciepła i przeżywania, dzieli się właściwie na dwie części, które można przeżyć i zobaczyć. To przede wszystkim ta część badawcza udokumentowana książką, są tam zdjęcia, są tam refleksje osób, które przeżyły stratę psa, ale również są obiekty artystyczne i prace artystyczne - mówił Kacper Tomaszewski.

- Jest to druga odsłona tej wystawy, pierwszą można było oglądać w warszawskiej Galerii Promocyjnej - mówił Maciej Bychowski, kurator wystawy, podczas wczorajszego wernisażu. - Na wystawę składają się instalacje rzeźbiarskie, obrazy, instalacje dźwiękowe. Przed galerią możecie oglądać pracę Kacpra, (Wielką Niedźwiedzicę – red.) która powstała przy okazji festiwalu Narracje – podkreślił. Dziękował zespołowi Galerii EL za pracę przy realizacji nowej ekspozycji.

"Inspiracją dla Tomaszewskiego stał się wiersz The Rainbow Bridge autorstwa Edna Clyne-Rekhy, który mówi o tęczowym moście łączącym dwa światy, świat żywych i zmarłych zwierząt. Wiersz jest wyrazem nadziei, że po śmierci zwierzęta czekają na swoich opiekunów na tęczowym moście" – czytamy w materiałach promujących wystawę. Ekspozycja ma zapraszać do refleksji nad tym, co pozostaje po czworonożnym przyjacielu, którego nie ma już obok nas.

Od lewej Emilia Orzechowska, Kacper Tomaszewski, Maciej Bychowski. Fot. Mikołaj Sobczak

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny przestrzeń krużganka jest tak gościnna i tak otwarta w swojej plastyczności i wizualności. Po raz kolejny udaje nam się zrealizować wystawę, która doskonale wpisuje się w przestrzeń tej części naszej galerii, wchodząc znów w dialog z architekturą – mówiła o nowej ekspozycji Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii EL. Zaprosiła też uczestników wernisażu do... poczęstunku. - Od pierwszego wernisażu w 2025 roku będzie trochę inny. Zdecydowaliśmy, że będziemy państwa zapraszać do ciepłych bądź zimnych napojów w trakcie wernisaży, będzie je dla nas przygotowywać Mikoryza Jeziorska. Po pierwsze są to jej smakowe interpretacje tematów, rzeczy, które będziemy poruszać na wystawach, więc dzisiaj przygotowała wywar z sosny zwyczajnej. Stół zawsze będzie opatrzony jej komentarzem. Zależy nam, żeby wieczór otwarcia, ten niezwykły wieczór wystawy, był dla państwa doświadczeniem sensorycznym, stematyzowanym i bez alkoholu - podkreśliła.

Dodajmy, że we wczorajszym wernisażu wziął udział m. in. dziennikarz Mariusz Szczygieł, który wraz z Zuzanną Dolegą będzie uczestniczył w przygotowaniu wystawy w Galerii EL, która zostanie zaprezentowana latem.