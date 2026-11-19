Krzyżak: dobry czy zły

Czy Krzyżacy byli bezwzględnymi najeźdźcami, którzy pod płaszczem wiary realizowali własne ambicje polityczne? A może ich historia jest znacznie bardziej złożona, niż przedstawiają szkolne podręczniki? 26 listopada będzie można się o tym dowiedzieć podczas wykładu historycznego, jaki wygłosi Tomasz Stężała, Elblążanin i autor powieści historycznych i wojennych, członek Bractwa Historycznego.

- Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Kim naprawdę byli Krzyżacy? Jak wyglądało życie braci zakonnych? Czy ich działalność ograniczała się do chrystianizacji? Jaką rolę odegrali w historii naszych ziem? Ile prawdy kryje się w popularnych wyobrażeniach o zakonie? – informują organizatorzy. Wykład o Krzyżakach odbędzie się w czwartek, 26 listopada o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim. Wstęp wolny.

red. na podst. informacji organizatora