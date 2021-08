Książkowy raj dostępny za grosze

Kolejny kiermasz książek w Bibliotece Elbląskiej kolejny raz przyciągnął tłumy. Wydarzenie towarzyszące Elbląskiemu Świętu Chleba potrwa do jutra (29 sierpnia) włącznie. Zobacz zdjęcia.

Miłośników czytania (pewnie także zbierania) książek w Elblągu nie brakuje, o czym świadczy duże zainteresowanie kolejnym kiermaszem. Zanim jednak oddamy im głos, kilka kwestii technicznych: wydarzenie zaplanowano na sobotę i niedzielę w godzinach 10-16. Kiermasz obejmuje 8 tys. książek z różnych gatunków. Cena każdej książki to 3 zł, dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych książek do biblioteki.

Kiermaszowi towarzyszą inne wydarzenia przygotowane przez Bibliotekę Elbląską. Dziś było to spotkanie autorskie z dziennikarzem Bartoszem Kurkiem o jego debiutanckiej książce kryminalnej „Brud”. Z kolei jutro odbędą się warsztaty literackie i spotkanie autorskie z Jakubem Sajkowskim (odpowiednio w godz. 10 i 12).

Teraz wracamy do uczestników kiermaszu. Co wypatrzyli do siebie w 8-tysięcznym zbiorze?

- Jane Austen, Arthur Conan Doyle, tzn. te jego książki, których jeszcze nie przeczytałam, Umberto Eco... - wymienia jedna z uczestniczek. - Kupiłam też taką książkę „Szatański wirus”, trochę ze względu na obecną sytuację, tak z ciekawości, zobaczymy, co to w ogóle jest... Może powinnam wykorzystać okazję i poszukać jakichś mniej znanych nazwisk, ale jest tu dziś tyle osób, że wybrałam na szybko bezpieczne opcje, co do których wiem, że będzie mi się dobrze czytało, że będzie mi odpowiadał język dzieła itd.

Pana Krzysztofa spotkaliśmy na poprzednim kiermaszu, w ogóle nie zdziwiła nas jego obecność na dzisiejszym.

- Oczywiście, że znów znalazłem coś ciekawego – przyznaje od razu. - „Samolubny gen” Dawkinsa, dwa Roczniki Elbląskie, których nie miałem w mojej niemal pełnej kolekcji, mam też „Autobiografię” Jana Pawła II, coś zupełnie nie w moich klimatach, ale to dla kogoś innego... - wyjaśnia. - Jest z czego wybierać, ale straszny tu jest chaos, trzeba się długo naszukać, nie ma jakiegoś wyraźnego klucza, w jakim książki są poukładane... - stwierdza.

- Znaleźliśmy wszystko, co nas interesuje – mówi z uśmiechem pani Jola. Towarzyszy jej pan Artur, który pakuje książki do siatek. - Atlasy zwierząt, wiele starych dzieł, np. Dantego. To książki do kolekcji, które chcę uzupełnić w swojej biblioteczce. Jak co roku bardzo podoba nam się kiermasz. To nie wszystko, co mamy z dzisiejszych zakupów, część już poszła do samochodu – wskazuje na torby z książkami. - Zaraz wrócimy do tych stołów i jeszcze na spokojnie poszukamy... - przyznaje.

- My znaleźliśmy przede wszystkim bajki na dobranoc, książeczki dla dzieci, na takie zakupy się nastawialiśmy, bo córka, Wiktoria, uwielbia bajki – mówi pani Wioletta.

- A do tego wziąłem książki o II wojnie światowej – dopowiada pan Tomasz.

A jaką bajkę najbardziej lubi Wiktoria? Oczywiście „Psi patrol”.

- Mamy te książki i czytamy je w domu - przyznaje mama Wiktorii.

Nie brakowało na kiermaszu również młodzieży.

- Znalazłam fantastykę, właśnie takie książki czytam. Wybrałam dziś to, co po prostu rzuciło mi się w oczy. Na przykład wszystkie części „Zmierzchu” - mówi Dominika. - Wszystko, co wybrałam, oczywiście zamierzam przeczytać. Na kiermaszu bardzo mi się podobało, a byłam tu pierwszy raz. Czytam dużo, a tu można znaleźć coś dla siebie...