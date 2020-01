Kto zostanie laureatem nagród prezydenta?

W poniedziałek, 6 stycznia poznamy laureatów Nagród Prezydenta Elbląga za rok 2019. Tradycyjnie już w wieczór Trzech Króli w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się Koncert Noworoczny, podczas którego prezydent Witold Wróblewski wręczy nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności naszego miasta za ubiegły rok.

Po raz pierwszy Nagrody Prezydenta przyznane zostały w 1991 roku. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 219 laureatów indywidualnych i zbiorowych. W poniedziałek do tego zacnego grona dołączy kolejnych dziesięciu nagrodzonych, którzy otrzymają wyróżnienia w dziedzinach: kultura i sztuka, przedsiębiorczość i innowacja, działalność oświatowa i naukowa, sport i turystyka, działalność ekologiczna, ochrona zdrowia, działalność społeczna, oraz w kategorii inne. Prezydent przyznał również nagrodę honorową.

Galę uświetni koncert „W rytmie swingu” w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wraz z wokalistami Anastazją Simińską i Łukaszem Reksem.

Pierwsza część Koncertu Noworocznego, podczas której wręczone zostaną Nagrody Prezydenta transmitowana będzie na żywo na profilu facebookowym Truso.tv oraz na antenie - na kanale 140 w sieci Vectra oraz na profilu facebookowym Miasta Elbląg. Początek transmisji o godz. 17.