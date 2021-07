Kulturalnie i kameralnie – Maciej Gański w ZPSM

Niejedno oblicze fortepianu – tak można podsumować wczorajszy koncert Macieja Gańskiego w szkole muzycznej. Pianista zaprezentował melomanom utwory klasyków: Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta i Philipa Glassa. Nie zabrakło też polskiej muzyki współczesnej, a publiczność została pozytywnie zaskoczona skalą brzmień instrumentu. Tym samym Elbląska Orkiestra Kameralna zainaugurowała cykl koncertów „Elbląskie Lato Kameralne”.

Maciej Gański to absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku i Duńskiej Narodowej Akademii Muzycznej, a zarazem laureat kilkunastu międzynarodowych konkursów pianistycznych. Elbląskiej publiczności zaproponował repertuar przekrojowy, od XIX wieku po czasy współczesne.

Jako pierwsze ze sceny popłynęły dźwięki „Poloneza As-dur op. 63” Chopina – utworu łączącego rozmach z dostojnością. Potem kolejna kompozycja chopinowska, "Nokturn E-dur op. 62 nr 2” i przeszliśmy do autorów współczesnych – „Nokturnu” Andrzeja Dziadka i „Soave-for Asia Bibi” Marka Czerniewicza. Ten ostatni utwór to muzyczny hołd złożony Asii Bibi – Pakistance, która za rzekome bluźnierstwo wobec islamu została skazana na karę śmierci. Melomani usłyszeli również „6 pieśni polskich” spod pióra Franciszka Liszta, stanowiących transkrypcję pieśni Chopina. Kolejny dowód, że Polak i Węgier to dwa bratanki…W programie znalazło się jeszcze kilka dzieł Chopina, a na koniec usłyszeliśmy dwie etiudy mistrza nurtu muzyki minimalnej, Philipa Glassa.

Kolejny koncert w ramach cyklu 1 sierpnia – wystąpią Małgorzata Wójcik (skrzypce) i Piotr Pawlak (fortepian). Szczegóły na stronie https://eok.elblag.eu/wydarzenia.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej