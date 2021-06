Lapidarium i herbarium powstają przy muzeum

Trwają prace w Muzeum Archeologiczno-Historycznym: na skraju jego dziedzińca zostaną wykonane nasadzenia ziół i innych roślin, miejsce jest także przygotowywane pod mające tam powstać lapidarium. Pomysłodawczynią takiego zagospodarowania tego terenu była śp. Wiesława Rynkiewicz-Domino.

- Na tym miejscu rosnąć będą byliny i zioła, zostaną tam wkomponowane kamienne płyty – mówi Agnieszka Sławińska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Podkreśla, że pomysłodawczynią jest zmarła niedawno kustosz ds. rzemiosła i sztuki, Wiesława Rynkiewicz-Domino (1958-2021), historyk sztuki, badaczka historii Elbląga i autorka publikacji o mieście.

- Ona zawsze przypominała, że przy Gimnazjum był ogród zielny, rosły tam rośliny stosowane w medycynie naturalnej. Zawsze chciała wrócić do tego tematu, nawiązać do rozwiązań z czasów Gimnazjum, by także przy elbląskim muzeum powstała taka przestrzeń. Pas obok muru do tej pory nie był do końca zagospodarowany, eksponowaliśmy tam wcześniej kamienne płyty, elementy detalu architektonicznego. Chcemy to uporządkować, sprawić, by stało się bardziej przyjazne dla oka i wykorzystać pomysły śp. Wiesławy Rynkiewicz-Domino.

Płyta nagrobna Eduarda Witteka. Fot. Anna Dembińska

Lapidarium i herbarium powstaje w ramach projektu "Museums over the borders. Stage II" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Elbląscy muzealnicy liczą na to, że znajdzie się tam na stałe także doskonale zachowana płyta nagrobna z miejsca pochówku Eduarda Witteka, przypadkiem znaleziona w zeszłym roku w parku Traugutta.

- Może to będzie impuls do tego, żeby wreszcie coś w rodzaju małego lapidarium dawnych nagrobków zrobić tutaj? - zastanawiała się Wiesława Rynkiewicz-Domino w rozmowie z portEl.pl, gdy w zeszłym roku płyta Witteka została przewieziona do elbląskiego muzeum. Teraz jej pomysł doczeka się realizacji.

- Nie mamy jeszcze oficjalnej decyzji konserwatora w sprawie płyty nagrobnej Witteka, liczymy jednak na to, że zostanie ona u nas i będzie jednym z ciekawszych zabytków tego lapidarium – podkreśla Lech Trawicki, dyrektor elbląskiego muzeum.

Lapidarium, jak podaje internetowy słownik PWN, to "miejsce, w którym są zgromadzone okazy kamieni naturalnych lub kamienne fragmenty rzeźb lub zabytkowych budowli".