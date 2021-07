Letnia Mała Akademia Filmowa

Kino Światowid zaprasza na ostatnie lipcowe spotkanie w ramach Letniej Małej Akademii Filmowej. Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty filmowe połączone z projekcją filmową.

Uwielbiasz malować i oglądać filmy? Wstąp do nas i baw się razem z nami. Już w najbliższą środę 28 lipca o godz. 11:00 zapraszamy na zajęcia plastyczne, na których będziemy rysować i robić przypinki. Po warsztatach, o 12:00 nasi mali artyści przeniosą się do Zacisznej Smoczej Doliny za sprawą filmu „Kraina Smoków”. Spokojna przystań wszystkich smoków zagrożona jest najazdem ludzi. Wszystko wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami może wybuchnąć na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung wiedziony wiarą w legendę o smoczym raju postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że właśnie tam wszystkie smoki już na zawsze będą bezpieczne. Bez zgody Smoczych Mędrców wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do nich pewien chłopiec, który uważa się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki oglądał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pewna niebezpieczna istota, która na rozkaz ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany.

Cena biletu: 30 zł/zajęcia + film

Obowiązują zapisy: 55 611-20-56 lub kino@swiatowid.elblag.pl