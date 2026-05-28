Letnie godziny otwarcia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza mieszkańców oraz turystów do odwiedzin w sezonie letnim. Od 1 czerwca do 30 września obowiązują zmienione godziny otwarcia muzeum oraz atrakcji dostępnych dla zwiedzających.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00–17:30. Kasa muzealna pozostaje otwarta do godziny 17:00.

W sezonie letnim zwiedzający mogą odwiedzać również replikę wikińskiej chaty, dostępną od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00–15:00.

Dodatkową atrakcją pozostaje wieża widokowa Katedry św. Mikołaja, czynna:

• wtorek – piątek: 10:00–17:00

• sobota: 10:00–14:00

• niedziela: 14:00–17:00

(Ostatnie wejście możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem.)

Na odwiedzających czekają aktualne wystawy muzealne, multimedialne ekspozycje, hologram oraz prezentacje poświęcone między innymi historii dawnego Elbląga, Żuław, osady Truso czy Gotów.

Szczegółowe informacje dotyczące wystaw i wydarzeń dostępne są na stronie internetowej muzeum ( www.muzeum.elblag.pl) oraz w mediach społecznościowych placówki.